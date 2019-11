Schüler entwerfen Logo für Campingplatz

Trassenheide

Der Eigenbetrieb „ Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide“ hat auf der Suche nach einem Logo für den gemeindeeigenen Campingplatz „Ostseeblick“ drei Schulen der Insel Usedom zu einem Logowettbewerb eingeladen. Die Freie Schule Zinnowitz und die Europäische Gesamtschule Insel Usedom nahmen die Einladung an. Im Rahmen des Kunstunterrichtes und Kunstkurses wurden Logoideen entwickelt und eingereicht. In einem Team rund um Kurdirektor Mario Aldehoff wurden die Logos bewertet. „Die Ideen sind unglaublich kreativ, es fiel uns sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen“, so Mario Aldehoff. Für die drei besten Logos wurde ein Preisgeld ausgelobt, um die Klassenkasse zu unterstützen.

Platz 1 und 3 sicherte sich die Klasse 9c der Freien Schule Zinnowitz. Marlene Beier gewann 250 Euro für ihr Logo, das zukünftig Broschüren vom Campingplatz zieren wird. Johanna Keil erhielt 50 Euro für Platz 3. Der 2. Platz ging an Sarah Witt von der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom. Sie bekam ein Preisgeld von 100 Euro. „Das gezeichnete Logo wird aktuell durch einen Grafiker digitalisiert und unserem Corporate Design angepasst, sodass es bald die neuen Flyer schmücken wird“, berichtet Lisa Brose, die das Projekt betreut hat.

Von Henrik Nitzsche