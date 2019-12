Schüler entwickeln virtuellen Lernkoffer

Peenemünde

Diese Arbeit hat europäische Strahlkraft: In einem Projekt ist ein virtueller Lernkoffer mit Film, Fotos und Dokumenten entstanden, der zukünftig allen Schulen in Europa zugänglich sein wird. Vier Bildungseinrichtungen und fünf Schulen aus drei europäischen Ländern sind Bestandteil des Erasmus-Projektes „Grenzgebiete/Grenzgeschichten als Lernorte zum Abbau von Vorurteilen“. Dabei geht es um historisch bedeutsame Orte im Zusammenhang mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Die Partner des Projektes trafen sich jetzt im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde, um ihre Ergebnisse vorzustellen. Vertreten waren das HTM, das Liceum Swinemünde, die Heinrich-Heine-Schule Karlshagen, die Europäische Gesamtschule Insel Usedom, das Runge-Gymnasium Wolgast sowie Vertreter des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Schirmherr des Projektes) und Projektpartner der Jugendbegegnungsstätte Golm in Kamminke.

Beim Projektabschluss stellten die Schüler aus Polen und Deutschland ihren gemeinsam entwickelten virtuellen Lernkoffer vor. In Form einer Website präsentieren sie die Ergebnisse, die während der drei Schüleraktivitäten in Deutschland, Polen und Belgien erarbeitet wurden. Im vergangenen Jahr gab es ein großes Treffen in Warschau, im März 2019 kamen die Schüler im belgischen Eupen zusammen, um den Lernkoffer weiter mit Inhalten zu füllen. Knapp 40 Jugendliche aus den drei Ländern waren auf der Kriegsgräberstätte Golm in Kamminke zum Gedenken an den 73. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Swinemünde.

„Auch die am Projekt beteiligten außerschulischen Lernorte, Museen und Gedenkorte konnten bereits vorhandene pädagogische Angebote weiterentwickeln, abstimmen und neue, innovative Angebote schaffen“, sagt Ute Augustat vom HTM.

Mit diesem Projekt der gemeinsamen Arbeit an den historischen Lernorten in Polen, Belgien und Deutschland konnten Vorurteile abgebaut, das Verständnis für den Anderen entwickelt und gleichzeitig der europäische Gedanke sowie Werte wie Toleranz, Verständigung und Miteinander gefördert werden.

„Durch die Vernetzung und die Arbeit an authentischen Orten, welche die europäische Geschichte nachhaltig verändert und geprägt haben, wird das Geschichtsbewusstsein der Jugend in der Europäischen Union gefördert. Aus nationalen Erinnerungskulturen kann eine europäische Erinnerungskultur entstehen“, so Ute Augustat. Die Partner wollen zukünftig gemeinsam an neuen europäischen Projekten arbeiten.

Link zum Koffer: https://grenzgeschichten-lernorte.jimdo.com

Von Henrik Nitzsche