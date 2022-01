Ahlbeck

Das Jahr 2021 war außergewöhnlich: Corona dominierte alles. Und auch jetzt spielt die Viruserkrankung noch immer eine große Rolle in unser aller Leben. Gerade steigen die Infektionszahlen wegen Omikron stark an.

Doch wie sah das Jahr für uns Schüler aus? Im Januar gingen wir nach den Weihnachtsferien nicht wie gewohnt wieder zur Schule, sondern blieben zu Hause – vorerst nur für einige Wochen. So hieß es zumindest. Aus einigen Wochen wurden aber Monate. Monate, in denen sich der Schulalltag zu Hause abspielte.

Viel Disziplin erforderlich

Der Gedanke, sich frei einteilen zu können, war schön und gab uns als Schülern Freiheiten, die wir in einem geregelten Schulalltag sonst nicht haben. Doch jeden Tag früh aufzustehen, wenn man nirgendwohin muss, Aufgaben zu machen, für die man viel Zeit hat und sich dabei nicht ablenken zu lassen – das erfordert Disziplin. Diese aufzubringen, fiel oft schwer.

Rückblickend kann ich sagen, dass es einerseits entspannter war als im Lockdown 2020, weil wir es bereits gewohnt waren, zu Hause zu lernen. Auf der anderen Seite hatte niemand mehr große Lust auf den Distanzunterricht. Wir wollten im Klassenverband lernen. In dieser Lockdown-Zeit tat es besonders gut, rauszugehen, und als im Februar Schnee fiel und den Strand bedeckte, konnte man bei langen Spaziergängen am menschenleeren Strand eine neue Sicht auf die Situation gewinnen. Ich habe realisiert, wie schön es eigentlich ist an einem Ort, wie der Insel Usedom, zu leben, der diese unscheinbaren und doch wichtigen Momente ermöglicht. Aber meine Klassenkameraden fehlten mir dennoch.

Keine Klassenfahrt, aber wenigstens Praktika

Die Skiklassenfahrt, die für den Februar vergangenen Jahres geplant war, fiel leider aus – und wir blieben mal wieder zu Hause. Ende März war dann das erste Mal im neuen Jahr wieder Präsenzunterricht. Das war ein richtig gutes Gefühl.

Im Mai standen die Betriebspraktika an. Es war schön, etwas Neues zu erleben und einen ersten Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen, die so anders ist als der Alltag in der Schule. Im Sommer schien es leichter zu werden: Es war wieder möglich, sich mit mehreren Freunden zu treffen, ins Café zu gehen, viel Zeit miteinander draußen zu verbringen. Nach den letzten Schulwochen begannen die Sommerferien. Reisen waren wieder möglich und nach den vielen Monaten zu Hause war der Sommerurlaub besonders schön.

Normalität mit Maske und Test

Im August begann das neue Schuljahr und nach einigen Wochen kehrte eine Art Normalität ein – eine Normalität, zu der das Tragen von Masken und mehrere Corona-Tests in der Woche schon dazugehören. Es ergaben sich Möglichkeiten, Dinge nachzuholen, die im Frühling nicht stattfinden konnten. So wurden Feste, wie Jugendweihen und Konfirmationen, gefeiert und im September fuhr unsere Klasse auf Klassenfahrt nach Lübeck und Hamburg.

Der Herbst ging ruhiger als sonst in den Winter über und dann war das Jahr 2021 vorbei. Corona ist immer noch das bestimmende Thema. Es war ein besonderes Jahr, nicht immer leicht und vieles lief anders ab, als wir alle es geplant oder uns gewünscht hätten.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch etwas, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist die Tatsache, dass anders nicht unbedingt zwangsläufig schlechter heißen muss. Denn diese ungeplanten Momente können manchmal die schönsten sein. Ich habe zusammen mit Freunden versucht, das Beste aus der Situation zu machen und mich am Ende über die gebliebenen Möglichkeiten gefreut.

Für 2022 wünsche ich mir aber, dass Corona nicht wieder das gesamte Schuljahr bestimmt, sondern dass wir gemeinsam alle miteinander im Klassenverband und in Präsenz lernen können.

Von Paula Sabel