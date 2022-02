Wolgast

„Sie war meine letzte Rettung, auch wenn es ewig gedauert hat, bis ich den Mut hatte, das Angebot anzunehmen. Ich habe mich so geschämt, dass ich meine Probleme nicht mehr allein bewältigen konnte“, sagt Marzel.

Sie – das ist die Schuldnerberatung des DRK in Wolgast. Und der 45-Jährige Bansiner hätte noch vor Jahren nicht geglaubt, dass er einmal in eine solche Notsituation geraten würde. Denn er hatte Arbeit, einen tollen Job in der Schweiz als Rettungsassistent. Doch dann wurde er krank. Dazu kam die Trennung von der Partnerin.

„Ich habe 4500 Euro Netto-Verdienst gehabt. Finanzielle Sorgen kannte ich nicht“, schildert Marzel. Doch eine psychische Erkrankung und Beschwerden an der Wirbelsäule zwangen den von der Insel Usedom stammenden Mann, den gut bezahlten Job aufzugeben. Er kehrte 2012 in die Heimat zurück.

„Schnell begannen meine Geldsorgen, denn ich war auf Wohnungssuche. Dazu kam, dass ich weiter privat krankenversichert war. Das läppert sich. Aber es kam kein neues Geld dazu. Mir ist ganz fix alles über den Kopf gewachsen“, erinnert er sich.

„Bin mit gesenktem Kopf hingegangen“

Schnell waren an die 10 000 Euro Schulden zusammen, der Gerichtsvollzieher klingelte, der Schufa-Eintrag ließ nicht lange auf sich warten. „Ich habe dieses Dilemma einfach ausgeblendet. Die Mahnschreiben habe ich ignoriert nach dem Motto: Wenn ich die Briefe nicht öffne, existieren sie auch nicht.“

Doch irgendwann wollte Marzel reinen Tisch machen „und mir wieder ins Gesicht schauen wollen“. Seine Freundin in Wolgast hat ihn darin bestärkt, die Schuldnerberatung des DRK aufzusuchen. Mit gesenktem Kopf sei er schließlich hingegangen und mit Hoffnung auf die Zukunft wieder zurückgekommen, beschreibt er diesen schweren Gang.

Kyra Quaas, Leiterin der Einrichtung, kennt solche Szenarien zur Genüge. „Wichtig ist für ein Hilfsangebot, dass der oder die Betroffene von allein den Weg zu uns finden“, sagt sie und ihr Kollege Ingo Röwer nickt zustimmend. Beide betreuen seit Jahren Dutzende Menschen, die in solche finanziellen Schwierigkeiten geraten sind, dass sie allein von den Schulden nicht mehr wegkommen. „Ein unbezahlbarer Service“, findet Marzel.

Privatinsolvenz als Rettungsanker

In seinem Fall versuchte Ingo Röwer zunächst, einen Rentenantrag zu stellen. Doch der wurde abgelehnt, auch wenn der Bansiner mittlerweile weitere Erkrankungen aufzuweisen hatte. Gläubiger wurden angeschrieben, mögliche Vereinbarungen für Mini-Rückzahlungen geprüft. Doch alles gestaltete sich schwierig, weil durch die anfallenden Zinsen die Schulden noch weiter gewachsen waren.

„Meine Rettung war letztlich die Möglichkeit, nach drei Jahren Privatinsolvenz wieder schuldenfrei zu sein. Alle Gläubiger haben zugestimmt, was ja nicht selbstverständlich ist, denn ihnen gehen ja erhebliche Einnahmen verloren“, sagt Marzel.

Er holt einen Ordner, darin die Forderungen der Gläubiger und die Korrespondenz der Schuldnerberatung mit ihnen. „Ingo Röwer konnte belegen, dass ich in den zurückliegenden Monaten keine neuen Schulden gemacht habe. Das hat sie überzeugt. Mit der Privatinsolvenz jetzt komme ich klar“, betont er. Sein Leben laufe wieder in geordneten Bahnen – das sei ein sehr gutes Gefühl, schildert Marzel.

Corona verstärkt finanzielle Not

Kyra Quaas und Ingo Röwer hören solche Einschätzungen gerne. Nicht immer klappt es so wie bei dem Bansiner. „Dabei ist unser Service für zahlreiche Menschen existenziell. In finanzielle Not kann man schneller kommen, als man glaubt. Das betrifft alle Bevölkerungsschichten. Und die Coronapandemie trägt noch ein übriges dazu bei“, wissen beide aus ihrer beruflichen Erfahrung.

Spielsucht etwa als Ausdruck fehlender sozialer Kontakte habe stark zugenommen. Um so unverständlicher ist es für die DRK-Mitarbeiter, dass das Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz in MV massive Kürzungen in der sozialen Beratungslandschaft vorgenommen hat. Betroffen sind Sucht-, Behinderten-, Ehe- und Sozialberatung und auch die Schuldnerberatung.

MV reicht seit diesem Jahr die Landesmittel pro Kopf der Bevölkerung an die Kommunen aus, die das Geld dann an die Träger der Beratungsangebote weiterreichen sollen und schließt dafür Zuweisungsvereinbarungen ab. Doch das Geld deckt nicht den Beratungsbedarf. „Es ist nicht nachzuvollziehen. Jeder sieht, was Corona anrichtet und dass allein deshalb viel mehr Menschen geholfen werden muss. Auch wir haben viele Nachfragen“, sagt Kyra Quaas.

Schuldnerberatung muss unbedingt erhalten werden

Zu den Betroffenen gehört auch Andreas von der Insel Usedom. Der gebürtige Stralsunder arbeitet in der Gastronomie, hat zwei Monaten sogar einen Leitungsjob. „Doch das schützt niemanden davor, in die Schuldenfalle zu gleiten“, sagt er.

Bei ihm sei es der Alkohol mit gewesen. „Als ich 2019 endlich zur Schuldnerberatung gegangen bin, fiel mir schon auf dem Weg dorthin ein Stein vom Herzen“, erzählt der 42-Jährige. „Natürlich ist es nicht prickelnd zu sagen, wo man tausende Euro Außenstände und etliche Schufaeinträge hat. Aber mir wurde dort beim DRK das Gefühl gegeben, kein Mensch 2. Klasse zu sein“, schildert er.

Inzwischen befindet sich Andreas ebenfalls in der Privatinsolvenz. Versicherungen, die kapitalbildend sind, wurden verkauft. Wichtig war ihm, dass er Unterhalt für seine Kinder zahlen kann. Alkohol trinkt er dank einer Langzeittherapie keinen Tropfen mehr.

„Ich habe jetzt wieder Lebensqualität“, resümiert er. Und genau deshalb hofft er, dass die Schuldnerberatung des DRK in Wolgast und auch keine andere andere Beratungsstelle Etatkürzungen hinnehmen muss, „denn das ist genau das falsche Signal. Sie helfen in Not geratenen Menschen wieder auf die Beine. Das sollte man wertschätzen“, fordert der Usedomer.

Von Cornelia Meerkatz