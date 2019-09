Ausgeschult: Schulleiterin und ihre Stellvertreterin sagen Tschüss

Zirchow

„Wir werden ausgeschult. Nächsten Montag ist es soweit“, sagt Marianne Tetzlaff. Dann schaut sie Ingrid Luczak an, die Nasenflügel der beiden beben, dann prusten sie los. Ausgeschult – das hört sich so an, als wollten die beiden Frauen nicht wiederkommen. Es ist tatsächlich so, denn Tetzlaff, 64 Jahre alt, und Luczak mit ihren 63 Jahren gehen nach 45 Arbeitsjahren in den Ruhestand.

„Frau Tetzlaff, Du kommst wirklich nicht wieder?“, ist die Leiterin der Schule am Stettiner Haff in den zurückliegenden Wochen oft von den Schülern gefragt worden. Meist habe sie geantwortet, dass sie nur noch ab und an zu Besuch komme. „Es ist für die Schüler mit ihren Beeinträchtigungen natürlich schwer, das zu verstehen“, weiß Marianne Tetzlaff. Denn in ihrer Schule am Stettiner Haff, einer Einrichtung zur individuellen Lebensbewältigung, lernen 62 behinderte Mädchen und Jungen zwischen 6 und 18 Jahren, was ihnen möglich ist. Ihnen zur Seite stehen zehn Lehrer und zehn pädagogische Unterrichtshilfen sowie eine Schulsozialarbeiterin und technische Kräfte.

Aus der Kaserne eine Schule gemacht

„Das hört sich alles wahnsinnig viel an, aber gerade in der jüngsten Zeit haben wir hier auch massiv mit Personalproblemen zu tun. Dabei brauchen gerade unsere Schüler besonders viel Zuwendung“, schildert die Schulleiterin, während sie leere Transportkisten vor sich aufstapelt. Darin will sie in dieser Woche noch all die Dinge verstauen, die sie von zu Hause mit in die Schule gebracht hat. „Das ist gerade so, als will man nicht mehr wiederkommen“, sagt sie mehr zu sich selbst – und muss lachen.

Vor 28 Jahren kam Marianne Tetzlaff nach Zirchow, „da war das hier noch eine Kaserne. Wir hatten elf Kinder und vier Lehrer. Eine Schule haben wir aus dem Gebäude erst nach und nach gemacht“, erinnert sie sich. So habe an vielen Stellen im Haus erst mal die Schuhcreme der Soldatenstiefel noch weggeputzt werden müssen. Tetzlaff war schon immer im sonderpädagogischen Bereich tätig, von 1976 bis 1991 an der heutigen Förderschule „ Janusz Korczak“ in Wolgast.

Die Schwierigsten waren mir immer die Liebsten

Unterrichtet hat sie Mathematik und Musik. Die Gitarre blieb über all die Jahre ihr Markenzeichen. Sie steht noch immer in ihrem Schulleiterbüro, aber mit dem Spielen ist es schwieriger geworden. „Ich höre mittlerweile schwer“, so Tetzlaff. Ihren Schülern ist das egal. Die lieben sie auch so. „Es ist ja auch etwas Wunderbares, wenn sie so strahlen“, sagt die erfahrene Lehrerin. Die Kinder in dieser Schule zur individuellen Lebensbewältigung geben einem unwahrscheinlich viel von der Zuneigung zurück, die sie selbst hier erfahren. Und die überlegen nicht lange: „Entweder die Chemie stimmt oder die Abneigung ist dauerhaft“, weiß Tetzlaff. Sie und ihre Kollegen haben sich gut damit arrangiert.

Auf die Frage nach einem Lieblingsschüler antwortet Marianne Tetzlaff: „Mir waren die Schwierigsten immer die Liebsten.“ Auch deshalb ist das Leitmotiv der Schule am Stettiner Haff „Menschsein schließt das Recht auf Anderssein ein“. Diese Gedanken werden in Zirchow gelebt und die Schulleiterin erfüllt es mit großem Stolz.

Besondere Schule erfordert besondere Talente

Zirchow sei Tetzlaffs Berufung gewesen, „das Haus trägt ja ihre Handschrift“, meint die Stellvertreterin. Ingrid Luczak, Grundschullehrerin, war bis 1991 Hortleiterin in der Stadt Usedom. 1992 ergab sich die Möglichkeit, nach Zirchow zu gehen, zunächst als pädagogische Unterrichtshilfe. Doch die Chefin erkannte das Potenzial der Kollegin und ermunterte sie zur Qualifikation in der Sonderpädagogik. Im Jahr darauf war Ingrid Luczak Lehrerin und Stellvertreterin. „Unterrichtet habe ich alles: Deutsch, Mathe, Sport, Hauswirtschaft, sogar ein Jahr Musik. An so einer besonderen Schule wird schnell klar: Hier hat man viele Talente zu haben. Das macht die Arbeit einzigartig.“

Der Rückblick nach 28 Jahren bringt viel Positives: „Ich habe fünf Schulräte gehabt, aber alle waren unserer Schule sehr zugetan. Für eine spezielle Förderschule wie die unsere, wo die meisten Kinder morgens mit Großraumtaxen aus dem gesamten Landkreis gebracht werden, ist das existenziell“, bekennt Marianne Tetzlaff. Höhepunkte seien auch die mehrtägigen Ausflüge nach Potsdam und Warnemünde anlässlich des 20- und 25-jährigen Bestehens der Schule gewesen. „Die gesamte Schule, alle Schüler, Lehrer und Begleiter, auf Reisen, wir Pädagogen waren alle genauso selig wie die Kinder.“

Die Schulleitung bleibt im Bett

Nun also Ausschulung. „Also, erst mal fühlt es sich an wie Urlaub. Das werden wir beide genießen“, sind sich Tetzlaff und Luczak sicher. Reisen und Fahrradwanderungen seien ihrer beider Leidenschaft. Marianne Tetzlaff, in Buddenhagen zu Hause, hat zudem einen großen Garten, einen grünen Daumen und drei Enkel. Ingrid Luczak wohnt in Bansin und will stricken (ihre Chefin auch). Und lesen. Und ausschlafen. Das werde ab Oktober eine Selbstverständlichkeit. „Ich stehe dann erstmals mitten in der Woche nicht um 5 Uhr auf“, sagt Marianne Tetzlaff bestimmt. Ingrid Luczak nickt zustimmend. Dann prusten beide wieder los: „Die Schulleitung bleibt im Bett – tolle Aussicht.“ Ausschulen hat schon was ...

Von Cornelia Meerkatz