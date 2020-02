Lassan

Das Thema Sanierung der Grundschule beschäftigt die Lassaner Stadtvertreter weiter. Am Dienstagabend beschloss die CDU-Mehrheit im Parlament, zunächst die Leistungsphasen 1 bis 4 auszuschreiben, um von einem Planungsbüro die konkreten Kosten für die notwendigen Baumaßnahmen ermitteln zu lassen. „Innerhalb der nächsten zehn Tage sollen Angebote eingeholt werden, so dass wir Ende März, Anfang April im Bildungsministerium in Schwerin die Planung und den Kostenrahmen vorstellen können“, sagte Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) gestern.

Ein von der Fraktion Freie Wähler/ AfD am Dienstag eingebrachter Beschlussvorschlag fand unterdessen keine Mehrheit. Dieser Vorschlag sah die Prüfung dreier Varianten – Sanierung der bestehenden Grundschule, Ertüchtigung des nebenstehenden Vereinsgebäudes bzw. Neubau einer Schule – vor, wobei eine angefügte Schätzung der Kosten von 2,525; 1,835 bzw. 3,1 Millionen Euro ausging.

Bürgermeister: Keine Gefahr im Verzug

Die Fraktion Freie Wähler/ AfD favorisierte die kostengünstigste Variante, also die Herrichtung des Vereinshauses als Schule, und begründete dies mit brandschutztechnischen Überlegungen. Ein Gutachter habe jüngst erklärt, dass in der derzeit genutzten Grundschule im Brandfall eine konkrete reale Gefahr für Lehrer und Schüler bestünde. „Wenn es in der unteren Etage brennt, ist keine Evakuierung möglich“, sagte Stefan Nowack (Freie Wähler). Dem widersprach Bürgermeister Gransow: „Es besteht in Sachen Brandschutz zwar Handlungsbedarf, aber es ist keine Gefahr im Verzug. Ansonsten würde man uns auch vonseiten des Landkreises die Schule sofort zuschließen.“

Der Beschluss vom Dienstag sieht eine Sanierung des bestehenden Schulhauses vor, für dessen Erhalt sich die CDU-Fraktion bereits in der Sitzung zuvor ausgesprochen hatte. Bisher steht ein Kostenaufwand von 650 000 Euro im Raum, der zu 75 Prozent über das EU-Förderprogramm ELER finanziert werden soll. „Möglicherweise landen wir am Ende auch bei 900 000 Euro“, das werde die Arbeit des Planungsbüros ergeben, so Gransow. Der Maßnahmenkatalog sieht vor, den Brandschutz und die Elektroanlage auf den neuesten Stand zu bringen sowie eine Verbesserung des Schallschutzes, der Akustik sowie Maler- und Fußbodenarbeiten.

Opposition: Schule fit machen für die Zukunft

Der abgelehnte Vorschlag der Opposition ging wesentlich weiter. „Wir wollen nicht nur erreichen, dass uns nicht die Betriebserlaubnis für die Schule entzogen wird, sondern auch zum Beispiel moderne Lernmittel, Tafeln und Sportgeräte anschaffen, um unsere Schule für die Zukunft fit zu machen“, hatte Nowack erklärt. Bürgermeister Gransow wiederum betonte, dass die Modernisierung von Ausstattung und Lernmitteln sowie Maßnahmen der Digitalisierung schrittweise aus anderen Fördertöpfen zu finanzieren seien. Auch verwies er auf den permanent angespannten Haushalt der Stadt.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde am Dienstag zudem ein Beschluss zur Auftragsvergabe von Planungsleistungen für das Lassaner Schützenhaus gefasst. Der hierfür nötige Bescheid über EU-Fördermittel in Höhe von etwa 648 000 Euro liegt laut Aussage des Bürgermeisters bereits vor. Vorgesehen seien Arbeiten am Dach, im Bereich WC/Sanitär, an den Fenstern und Fußböden sowie eine malermäßige Instandsetzung. Die Umsetzung sei in diesem und im nächsten Jahr beabsichtigt. Gransow: „Ende 2021 muss alles fertig und abgerechnet sein.“

Von Tom Schröter