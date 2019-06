Peenemünde

Einschlafen mit „Hello Kitty“ – die fiktive Figur einer japanischen Firma lächelt vom kunterbunten Wohnwagen. Gelbe Nase, rote Schleife auf einem hellen Lila – bunt geht es in diesen Tagen auf dem Gelände des Schullandheimes Peenemünde zu. 15 einst grüne Wohnwagen bekommen neue Farbe. „Und eine Holzummantelung, damit die Räder verschwinden“, sagt Janette Adam, Geschäftsführerin des Schullandheimes. Sie greift in der Wagenburg auch zum Pinsel. Wie die vielen Mitstreiter bei dem Projekt, das am Herrentagswochenende begonnen hat. Sie gehören dem Störtebekerverein aus dem sächsischen Johanngeorgenstadt an – Stammgäste in dem Camp, das inzwischen in dritter Generation geführt wird. Rainer Adam pachtete das Gebäude nahe des Cämmerer Sees 1995, acht Jahre später kaufte sein Sohn Frank das Schullandheim vom Bund und betrieb es zehn Jahre bis zum Verkauf 2013.

Im Zusammenhang mit der geplanten und vorerst gescheiterten Ausgleichsmaßnahme des Landes „Kompensationsflächenpool Cämmerer See“ hätte sich das Schullandheim in dem Flutungsgebiet befunden. Weil es Spekulationen um den Verkauf des Objektes gab, erwarb das Umweltministerium die Immobilie für 688 050 Euro.

Pächterin ist Janette Adam, die mit ihrem achtköpfigen Team regelmäßig hier Schulklassen, Jugendgruppen, Feuerwehren, Fußballvereine und Feiernde begrüßt. Im Jahr kommt das Schullandheim auf knapp 14 000 Übernachtungen.„Wir hatten hier schon Jugendweihefeiern, Geburtstage und Hochzeiten. Unser Saal hat 80 Plätze“, sagt die 36-Jährige, die im Sommer mit ihrer Familie – ihr Mann Christian ist hier angestellt und den drei Kindern (6/8/14) – im Camp wohnt. Zu Pfingsten werden es um die 150 Kinder und Jugendliche auf der Anlage sein, im Sommer 200. Dann sind die Peenemünder mit ihrer Bettenzahl auch an der Kapazitätsgrenze. 50 Betten gibt es in den Wohnwagen. Dort zu schlafen, darauf bestehen viele Stammgäste, wie die Chefin betont. Warum das so ist, wird schnell klar, wenn man sich das Umfeld anschaut – Natur, nichts als Natur. „Wlan gibt es hier nicht. Bewusst. Hier soll sich der Mensch mal wieder mit dem Menschen beschäftigen. Kinder spielen hier Federball. Das kennen viele von Zuhause gar nicht“, sagt Janette Adam.

Die gelernte Krankenpflegerin schätzt sich glücklich hier im Inselnorden zu arbeiten, wo es Rauchschwalben, Grünspecht, Turmfalken, Nachtigall gibt. Und allein auf dem rund 2,5 Hektar großen Gelände des Schullandheimes 86 verschiedene Bäume und Sträucher, wie Rainer Adam betont. Ein Naturparadies. Er hat hier noch ein kleines Büro. „Das hier ist ein Lernort Natur und eine Heimstätte für viele Vögel. Viel Grün, was hier steht, haben wir mit Studenten in den vergangenen Jahren in die Erde gebracht. 1995 haben wir eine Trauerweide gepflanzt. Damals war sie 30 Zentimeter hoch, heute sind es 30 Meter“, so Adam, der sich noch an das erste Jahr seiner Übernahme erinnert. „1995 haben die Gäste noch in NVA-Betten geschlafen.“

Die sind längst entsorgt. In den meisten Zimmern sind es nun Doppelstockbetten. „Die Räume sind zweckmäßig eingerichtet“, betont die Chefin, die sich im Herbst der Fassaden von zwei Häusern widmen will. Auch die sollen bunter werden, wie die gesamte Wagenburg.

Henrik Nitzsche