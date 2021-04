Insel Usedom/Wolgast

Alles wieder auf Null: Für die Schülerinnen und Schüler in MV findet ab kommender Woche wieder nur Distanzunterricht statt. Die Schulen müssen dichtmachen. Eine Notbetreuung findet in den Grundschulen sowie in den Regionalschulen für die Schüler der Klassenstufen 5 und 6 statt.

Grit Vehreschild, Leiterin der Heringsdorfer Grundschule, versteht zwar die Schließung angesichts der rapide gestiegenen Infektionszahlen. Sie sagt aber auch: „Für die Kinder ist das alles sehr schwer, denn gerade waren sie nach dem letzten Lockdown vor den Osterferien wieder im Klassenverband angekommen.“

Mit 3. Klasse noch schnell auf der Lernplattform geübt

Der Präsenzunterricht sei auf die speziellen Anforderungen in diesen Corona-Zeiten abgestimmt gewesen: „Wir haben uns beim Unterricht auf Deutsch, Mathe und Sachunterricht konzentriert und extra Wochenpläne konzipiert und sie auf die Homepage der Schule gestellt. So konnten sich Eltern viele Anregungen holen“, berichtet Vehreschild.

Die Lehrer haben auch noch mit einer 3. Klasse kurz die Nutzung der Lernplattform „Itslearning“ geübt. „Aber es war viel zu wenig Zeit, um das intensiv zu üben“, so die Schulleiterin. Die Eltern seien sehr traurig, denn das erneute Homeschooling stelle für viele eine große Herausforderung dar. „Wir werden sie nach besten Kräften dabei unterstützen – so wie wir das schon vor den Winterferien und vor Ostern gemacht haben“, versichert Grit Vehreschild.

Motivation der Schüler geht weiter flöten

Karl-Uwe Roggow, Leiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums, hätte lieber weiter Wechselunterricht gehabt. „Aber ich sehe natürlich auch mein Kollegium und die Verantwortung für deren Gesundheit. Da gibt es bei diesen Inzidenzzahlen über 200 keine Alternative zur Schulschließung.“ Weiter unterrichtet werden nur die Abschlussklassen der Jahrgangsstufe 12. Den Frust mancher Eltern kann er gut verstehen. Vor allem befürchtet Roggow, dass mit dem neuerlichen Lockdown „die Motivation der Schüler weiter flöten geht.“ In dem jetzigen Präsenzunterricht hätten er und seine Kollegen deutlich gespürt, dass das Lernen aus der Ferne für zahlreiche Schülerinnen und Schüler nicht gut sei.

Das sagt auch Katja Heiden, Vorsitzende des Schulelternrates des Runge-Gymnasiums. Sie hat zwar Verständnis für den Lockdown, „aber gut für die Kinder ist es nicht. Die brauchen gerade in den unteren Jahrgängen noch eine straffe Struktur, sonst hält leicht Schlendrian Einzug. Im Grunde wissen wir Eltern, dass man das Schuljahr abhaken kann. Es ist leider noch schlimmer als im vergangenen Jahr“, so die Mutter.

Studierende sollen Schülern helfen

An der Regionalen Ostseeschule in Ückeritz hat man in den zurückliegenden Tagen schon versucht, sich auf die neuerliche Schulschließung einzustellen und Vorbereitungen getroffen, wie Schulleiter Peter Biedenweg erläutert. „Es gibt einen aktuellen Elternbrief. Wir sind ja nun schon geübt darin, den Schulbetrieb runter- und wieder hochzufahren. Schön ist es aber nicht“, sagt er.

Das Kollegium mache sich vielmehr schon Gedanken, wie sich das Schuljahr noch mit guten Leistungen abschließen lasse. Manches Kind brauche trotz aller Mühen im Homeschooling Unterstützung. „Aus diesem Grund werden wir Ende April/Anfang Mai Leistungseinschätzungen vornehmen. Wo Hilfe not tut, wollen wir sie anbieten – beispielsweise durch Greifswalder Studierende, die wir holen“, so Biedenweg.

Stiller Protest am Sonnabend in Karlshagen

Doch es formiert sich auf Usedom auch ganz handfester Widerstand gegen die erneute Schließung der Schulen. Die von Eltern gegründete private Facebookgruppe „Der Inselnorden sagt Nein!!!“ ruft alle, „die nicht länger zuschauen wollen, wie unsere Kinder als Pandemieknechte behandelt werden“, am Sonnabendvormittag zu einem stillen Protest an der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen auf.

