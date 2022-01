Usedom

Während der letzten beiden Jahre ist coronabedingt ein kontinuierlicher Schulbesuch und damit der gewohnte Unterrichtsablauf immer wieder unterbrochen worden. Lernen auf Distanz statt im Klassenverband war für viele Schülerinnen und Schüler ungewohnt und hat zu Defiziten bei der Bewältigung des Unterrichtsstoffes geführt. Ist der Bedarf an Nachhilfeunterricht in gleichem Maße gestiegen?

Die Ostsee-Zeitung war dazu mit Bastian Knetsch, dem Inhaber der Nachhilfeplattform „Nachhilfe To Hus“ im Gespräch. Knetsch ist Mitglied im Bundesverband der Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V. Der 38-Jährige ist Lehrer für Geografie und Geschichte. Nach seinem Studium vor 14 Jahren hat er sich im Bereich Nachhilfe selbstständig gemacht. Von der Betreuung im Einzelunterricht überzeugt, hat er vor acht Jahren die Plattform „Nachhilfe To Hus“ gegründet, die mittlerweile in ganz Nord- und Ostdeutschland aktiv ist.

Ostsee-Zeitung: Welche Auswirkungen haben die schwierigen Unterrichtsbedingungen der Vergangenheit auf die Lernergebnisse?

Bastian Knetsch: Nach meinem Eindruck sind die Defizite massiv. Vor allem im Fach Mathematik gibt es einen enormen Nachholbedarf. Viele Kinder haben eine Abneigung gegen dieses Fach, was nur bedingt am logischen Verständnis liegt. In Mathe bauen fast alle Themenfelder aufeinander auf und bedingen sich gegenseitig. Ich brauche den Stoff aus der Grundschule zwingend in der 10. Klasse. Das Schubladenlernen funktioniert nicht. Kann ich die Malfolgen und die Brüche nicht, bin ich in der 9. und 10. Klasse bei den Gleichungen verloren.

Ältere Schüler orientierungs- und antriebslos

OZ: Sind die Nachfragen nach Lernunterstützung dementsprechend hoch?

Knetsch: Die Annahme, dass die Nachhilfeanfragen boomen, trifft leider nicht zu. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Eltern verunsichert, wie es in der Pandemie weitergeht. Viele haben durch Kurzarbeit finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Zum anderen spielen Noten bei der Versetzung nur noch eine untergeordnete Rolle. Die älteren Schüler erscheinen mir orientierungs-und antriebslos. Es fehlen ihnen die Struktur und durch fehlende Praktika der Ansporn, gute Noten zu erzielen.

OZ: Wie wird der Nachhilfeunterricht finanziert? Gibt es Unterstützung vom Land?

Knetsche: In Mecklenburg-Vorpommern haben wir das Glück, dass unser Land die Kinder mit einem dritten Lernförderprogramm unterstützt, sodass durch die finanzielle Förderung die Nachfrage stimuliert wird. Der bürokratische Aufwand bei der Beantragung ist aber massiv gestiegen. Die Schulen müssen den Bedarf bestätigen.

Tipps für Eltern, wenn Schüler nicht mehr mitkommen

OZ: Wie viele Lehrer haben Sie unter Vertrag?

Knetsch: Wir haben 500 Lehrer in unserer Datenbank, suchen aber weiter nach neuen Lehrkräften. Die meisten Nachhilfelehrer sind Akademiker oder Studenten mit der jeweiligen Fachrichtung. Auf der Insel Usedom haben wir viele Rentner, die Freude daran haben, den Kindern Wissen zu vermitteln. Die Anzahl der Senioren, die aufgrund gestörter Erwerbsbiografien arbeiten müssen, steigt auch bei uns.

OZ: Wohin können sich Eltern wenden, wenn sie Sorgen haben, dass ihre Kinder in der Schule nicht mitkommen?

Knetsch: Die ersten Ansprechpartner sollten immer die Fachlehrer sein. Die meisten Kollegen leisten hervorragende Arbeit und zeigen Möglichkeiten auf, die Defizite abzubauen. Wenn es emotionelle Gründe für schlechte Lernergebnisse gibt, sind die Sozialarbeiter eine richtige Anlaufstelle. Viele Schulen bieten auch bereits einen Förderunterricht an. Wir halten Kontakt zu Sozialarbeitern und Familienhelfern der AWO und des CJD und besuchen auch die Schulen im Verbreitungsgebiet. Die Nachhilfe sollte stets nur eine Ergänzung sein. Daher sollten die Verträge auch nur eine kurze Laufzeit haben. Länger als drei Monate sollte sich keiner an ein Nachhilfeinstitut binden lassen.

Von Ingrid Nadler