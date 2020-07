Festland/Insel Usedom

In dieser letzten Sommerferienwoche bereiten sich die hiesigen Grundschulen auf die Begrüßung der Erstklässler am kommenden Sonnabend vor. Angesichts der Corona-Pandemie und der mit ihr verbundenen Einschränkungen finden die Einschulungsfeiern, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, allerdings jeweils nur in einem vergleichsweise kleinen Rahmen statt.

Etwa 75 Erstklässler werden ab 8.30 Uhr in vier Durchgängen in der Grundschule an der Wolgaster Baustraße begrüßt. „Es wird eine kurze Eröffnungsrede von den jeweiligen Klassenleitern und ein kleines Programm geben; anschließend werden die Zuckertüten verteilt“, berichtet die kommissarische Schulleiterin Mandy Koch.

In der Grundschule an der Heberleinstraße in Wolgast werden zwei 1. Klassen mit insgesamt 34 Mädchen und Jungen eingeschult. Die Klasse 1b ist von 8.30 bis 9.30 Uhr und die Klasse 1a von 10 bis 11 Uhr an der Reihe, wobei die Turnhalle als Aula genutzt wird. „Wir machen ein ganz kleines Programm, weil wir wegen Corona ja nicht üben konnten“, verkündet Schulleiterin Roswitha Fennert. Die Eltern und die Geschwister der neuen Schüler sind herzlich eingeladen.

Segen für Wolgaster Abc-Schützen in St.-Petri-Kirche

Die etwa zehn Schüler der Evangelischen Grundschule Wolgast versammeln sich ihrerseits um 14 Uhr in der St.-Petri-Kirche zum Einschulungsgottesdienst. Für die drei Abc-Schützen der Janus-Korczak-Schule erfolgt die Aufnahme unterdessen erst am 3. August. Für sie wird es keine gesonderte Einschulungszeremonie geben.

In der Grundschule Lassan erhalten am Sonnabend 13 Kinder ihre Schultüten. Die Feier, die diesmal ohne ein Theaterstück auskommen muss, beginnt um 10 Uhr in der Turnhalle. Die Teilnehmer dürfen sich auf Musik und Poesie freuen.

Ebenfalls um 10 Uhr kommen die sechs Erstklässler der Dorfschule in Klein Jasedow zusammen. Treffpunkt ist hier der Platz zwischen dem Klanghaus und dem Schulgebäude. Neben den Eltern und Geschwistern der Schulanfänger sind auch die übrigen 19 Schulkinder eingeladen, um gemeinschaftlich an einer Schatzsuche teilzunehmen.

Die Begrüßung der 13 Erstklässler der Grundschule Kröslin übernehmen diesmal die Lehrer. Sie erwarten die Gäste samt Eltern und Geschwistern um 9.30 Uhr in der Sporthalle.

In Karlshagen geht die Einschulung im Haus des Gastes über die Bühne – für die Klasse 1a um 10 Uhr und für die Klasse 1b um 11.30 Uhr. Hier heißt es für insgesamt 43 Kinder: „Herzlich willkommen!“ „Das Vortragen und Vorspielen durch andere Schulkinder entfällt wegen Corona diesmal“, erklärt Schulleiterin Marlies Schönberg. „Aber wir sorgen trotzdem für eine nette musikalische Umrahmung und auch ein Gedicht wird vorgetragen.“

Erinnerung an den Schulanfang der Heringsdorfer Grundschüler im vergangenen Jahr: Vom Maritim-Hotel aus ging es für die Erstklässler in die Schule. Quelle: Dietmar Pühler

In der Grundschule am Zinnowitzer Dannweg wird es für gut 40 Mädchen und Jungen ernst. Ihre Einschulung findet auf dem Schulgelände statt, wobei die Klasse 1a um 10 Uhr und die Klasse 1b um 11 Uhr an der Reihe ist. Ein besonderes Programm ist angesichts von Corona nicht vorgesehen.

In Koserow werden die 34 Schulstarter in der Franka-Dietzsch-Turnhalle in zwei Staffeln eingeschult. Die Klasse 1a macht um 9.30 Uhr den Anfang; nach einer Lüftungspause folgt um 11 Uhr die Klasse 1b. Auch hier sind, wie üblich, die Eltern und die Geschwisterkinder gern gesehen.

Einschulung in Heringsdorf in drei Durchgängen

Dies gilt auch für die Einschulungsfeier in der Aula der Grundschule in Heringsdorf, wo drei Klassen mit insgesamt 64 Schülern in drei Durchgängen um 9, 10 und um 11 Uhr willkommen geheißen werden.

In der Stadt Usedom erhalten um 10 Uhr in der Schulaula 21 Schüler ihre Zuckertüten. Obwohl die Viertklässler, wie sonst üblich, diesmal keine Darbietungen einstudieren konnten, erwartet die Anwesenden ein klitzekleines Programm.

Für die zwölf Erstklässler der Evangelischen Grundschule in Benz wird um 10 Uhr in der Benzer Kirche der Einschulungsgottesdienst gefeiert. Anschließend versammeln sich die Schulanfänger und ihre Gäste von 11 bis 13 Uhr zu einer Feier auf dem nahen Schulgelände.

Die Einschulung mit der Übergang der Schultüten für die beiden Neuzugänge der Schule am Stettiner Haff in Zirchow findet unterdessen erst am 4. August statt. Auch hier können die Eltern und Geschwister dabei sein.

Von Tom Schröter