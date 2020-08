Wolgast/Insel Usedom

„Herzlich willkommen!“ prangte am Montagmorgen am Eingang zur Wolgaster Janusz-Korczak-Schule. Schulleiterin Marina Licht begrüßte jeden der 130 Schüler und 15 Lehrer mit Namen. Zuvor gingen die Erst- bis Zehntklässler traditionell gemeinsam auf eine „Reise durch das Schuljahr“, wobei ein großes, mit verschiedenen Gegenständen bestücktes Schwungtuch vor ihnen ausgebreitet wurde.

Bevor die Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweiligen Klassenlehrern schließlich unter Beifall klassenweise im Schulhaus verschwanden, konnte jeder an der Schultür in einen Koffer greifen, den Lehrerin Petra Weißmann geöffnet hatte, und sich mit einer kleinen Gummitier-Tüte versorgen.

Auf den Fluren herrscht Rechtsverkehr

Dies sorgte zusätzlich für gute Laune, was ausdrücklich gewollt war. Denn: „Wir möchten, dass unsere Schüler langsam wieder bei uns ankommen und mit ihnen gemeinsam die Sommerferien reflektieren“, erklärte Marina Licht. „Dazu dienen uns üblicherweise drei ,Ankunftstage’, die als Projekttage von den Klassenlehrern und den Schülern gemeinsam gestaltet werden.“

Um den Corona-Auflagen nachzukommen, gelten in der Schule am Wolgaster Schulzentrum fortan verschiedene Regeln. „Die Schüler werden morgens klassenweise vom Hof abgeholt und ins Haus geführt“, erläuterte die Leiterin. „Auf unseren Fluren und in den Treppenhäusern herrscht Rechtsverkehr, damit sich die Kinder nicht so stark begegnen. Auch weisen wir auf Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen hin.“

Zudem gebe es versetzte Pausenzeiten für die Klassen. Auf diese Weise wird es auf dem großen Spielgerät, das in den Ferien komplett rekonstruiert wurde, wohl kaum Gedränge geben. Hausmeister Daniel Tammert-Kinowski hatte die Idee, die stark verschlissene Anlage auf dem Schulhof mit neuen Holzteilen auszurüsten. Er ist froh, dass die Lubminer Korrosionsschutz GmbH die wieder verwendeten Kunststoff- und Metallteile auf ihre Kosten abgestrahlt und neu beschichtet und die Firma Bodden Hüser aus Wusterhusen den Transport finanziert hat.

Knapp 600 Schüler in der Europaschule

So viele Schüler wie an diesem Montag hatte Jürgen Räsch seit Wochen nicht mehr im Haus. „579 Schüler sind heute da“, sagt Räsch, Leiter der Europaschule in Ahlbeck. Der Schulstart unter Corona-Bedingungen verlief ruhig. „Wir können den Präsenzunterricht mit unserem Personal vollständig abdecken. Nur eine Kollegin, die zur Risikogruppe gehört, führt Online-Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache durch“, sagt Räsch. Der Hygieneplan sieht einen Mundschutz im Haus nur da vor, wenn Abstandsregeln unterschritten werden.

„Das ist wieder ein Stück Normalität“, sagt Cindy Grewe aus Ahlbeck. Ihre Söhne Sammy (10) und Lenny (13) sind in die 5. und 8. Klasse gekommen. Dass sie im Bus Mundschutz tragen müssen, daran hätten sie sich gewöhnt. „Es wurde jetzt auch höchste Zeit mit dem Schulbeginn, denn im Homeschooling ist doch einiges auf der Strecke geblieben, obwohl meine Jungs sehr selbstständig sind.“

Freude an der Janusz-Korczak-Schule in Wolgast: Nach den großen Ferien konnten die Schüler am Montag ihr komplett rekonstruiertes Spielgerät auf dem Pausenhof in Besitz nehmen. Quelle: Tom Schröter

Auf dem Schulhof in Ahlbeck werden in den Pausen die einzelnen Jahrgangsstufen getrennt. Mit rot-weißen Flatterbändern wurden vier Bereiche – inklusive der Kleinsportanlage – ausgewiesen, die von jeweils zwei Klassenstufen (5/6, 7/8, 9/10 und 11/12) genutzt werden.

Räsch ist froh, wieder mit dem normalen Schulbetrieb starten zu können. „Ich befürchte allerdings, dass es auch wieder zu Einschränkungen kommen kann. Gerade mit Blick auf den Herbst und die Erkältungswelle. Eine starre Trennung der Schüler lässt sich dauerhaft nicht hinbekommen, weil sie gemeinsam in den Zügen oder Bussen sitzen“, so Räsch.

270 Grundschüler wieder in Heringsdorf im Unterricht

Für eine halbe Stunde herrschte im Gothener Landweg vor der Heringsdorfer Grundschule Hochbetrieb. Ein Auto kommt, das nächste fährt ab, zwischendurch ein großer Bus, dann wieder eine Mutter, die mit ihrem Kind quer über die Straße läuft. Für 270 Schüler, davon 65 Erstklässler, begann am Montagmorgen der Schulalltag. Sowohl die Polizei, das Ordnungsamt als auch Vertreter der Usedomer Bäderbahn kamen, um sich die Situation vor Ort anzuschauen. „Grundsätzlich war ich nicht unzufrieden. Es wird mit Sicherheit noch ein paar Tage dauern, bis alles läuft“, sagt Schulleiterin Grit Vehreschild.

Grit Vehreschild, Leiterin der Grundschule in Heringsdorf. Quelle: Hannes Ewert

Zu dem täglichen Schülerverkehr kommen jetzt noch Baustellenfahrzeuge für den Neubau der Mehrzweckhalle neben der Grundschule. „Ich würde mir wünschen, dass die Eltern mit ihren Autos eine kleine Schleife fahren – an der Mutter-Kind-Klinik rein, hinten rum und dann vorne bei der Schule wieder raus“, erklärt Vehreschild. Dann würde das Rangieren der Elternautos vor der Schule aufhören.

Andreas Elfroth, Leiter des Busbetriebes, zeigte sich mit dem ersten Tag allgemein zufrieden, es gebe aber noch Stellen, die verbessert werden können“, erklärt er. Fünf UBB-Busse sind am Morgen angefahren. 187 der insgesamt 270 Schüler nutzten am Morgen den Bus, um zur Schule zu kommen. „Die Auslastung, welche wir vor der Corona-Zeit hatten, haben wir am ersten Tag noch nicht erreicht. Es ist aber völlig normal, dass am ersten Tag viele Eltern ihre Kinder in die Schule bringen. In den kommenden Tagen und Wochen spielt sich das alles ein“, sagt er.

Fünf Busse rollten am Morgen vor der Grundschule Heringsdorf vor, um Schüler zu bringen. 187 Schüler könnten den Bus nutzen, ein Großteil ließ sich jedoch von den Eltern fahren. Quelle: Hannes Ewert

In der Schule werden die Schüler auf digitalen Hinweistafeln auf die aktuellen Hygieneregeln hingewiesen. Dazu zählt unter anderem, dass benutzte Taschentücher direkt weggeworfen werden sollen, jeder nur aus seiner eigenen Flasche trinken soll, möglichst Abstand gehalten werden soll und möglichst 30 Sekunden die Hände gewaschen werden sollen.

„Innerhalb der Klasse gibt es keinen Mindestabstand“, so Vehreschild. Die Klasse gilt praktisch als „Kernfamilie“, auch wenn sich viele Schüler seit Mitte März nicht mehr gesehen haben. „Wir hatten rund die Hälfte unserer Schüler in der Notbetreuung. Für einige bekommt mit dem Schulbeginn der Tag wieder mehr Struktur“, sagt sie.

„Meine Lara war vom ersten Schultag total begeistert. Erst haben sie sich das Haus angesehen, dann sich selbst vorgestellt“, sagt Mutter Kathrin Haufe aus Benz. Die Absicherung vor dem Schulhof durch Polizei, Ordnungsamt und UBB gab ihr die nötige Sicherheit. „Ich habe das Gefühl, dass es gut organisiert war“, sagt sie.

Freie Schule: Unterricht bis Mittag

Die rund 350 Schüler der Freien Schule in Zinnowitz werden in dieser Woche bis mittags Unterricht haben. Das kündigte gestern Schulleiter Frank Schmidt an. „Wir wollen die ersten Tage als Einlaufphase nutzen. Deshalb haben wir uns entschieden, zunächst von 8 bis 12.05 Uhr zu unterrichten. In der nächsten Woche werden wir die Stundenanzahl erhöhen.“

Schmidt verweist auf die geltenden Hygieneregeln, die auch in der Freien Schule gelten. „In jedem Klassenzimmer haben wir ein Waschbecken mit Seifenspender. Wir haben getrennte Pausenhöfe. Maskenpflicht besteht nicht. Wir haben aber einen Kollegen, der zur Risikogruppe zählt und der gebeten hat, dass die Schüler in seinem Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dem Wunsch sind wir gefolgt.“

Von Tom Schröter, Henrik Nitzsche und Hannes Ewert