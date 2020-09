Heringsdorf

Am Dienstag steht bis auf wenige Ausnahmen der öffentliche Nahverkehr in fast ganz MV bis 9 Uhr still. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik aufgerufen, um ihre Forderung nach bundesweit einheitlichen Arbeitsbedingungen zu unterstreichen. Vor allem der Schülerverkehr ist davon betroffen.

Wie UBB-Chef Jörgen Boße informiert, ist der Busbetrieb auf der Insel Usedom von dem Streik nicht betroffen. Alle Busse fahren reguläre ihre Touren.

Von Hannes Ewert