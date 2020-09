Schuppenbrand in Usedom: Polizei geht von Brandstiftung aus

Usedom

Drei Wehren mussten am Dienstagmorgen ausrücken, um einen Brand in der Stadt Usedom zu löschen. Laut Polizei war gegen 4.10 Uhr ein Schuppen in der Stolper Straße in Brand geraten. Zum Einsatz kamen die Wehren aus Usedom, Stolpe und Rankwitz mit 20 Kameraden. Laut Usedoms Wehrführer Ulf Borchardt war das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach ersten Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen, da der Schuppen in dem angrenzenden Komplex leer stand und das elektrische Netz nicht in Betrieb war. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen.

Von Henrik Nitzsche