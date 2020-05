Schutt, Müll und Ratten: Lassaner suchen beim Landrat Hilfe

Lassan

Wird der Ärger über den Schuttberg auf dem Grundstück in der Lassaner Wendenstraße 26 zur unendlichen Geschichte? Diese Frage stellt sich den Anwohnern und Nachbarn inzwischen, die seit nunmehr 20 Jahren die verwahrloste Immobilie tagtäglich vor Augen haben.

Das Eckgrundstück befindet sich in Privatbesitz. Einst hatte die Bauaufsicht des früheren Kreises Ostvorpommern die Eigentümerseite aus Sicherheitsgründen aufgefordert, ihr einsturzgefährdetes Haus abzureißen. Als nichts passierte und ein Giebel einzustürzen drohte, wurde das Kreisbauamt im Juni 2005 schließlich selbst aktiv und verwandelte das Haus in jenen Schuttberg, der bis heute die Gemüter erregt.

Kritiker wandten sich vor drei Jahren an Stadtvertretung

Alle Forderungen an die Eigentümer und öffentlichen Stellen, das Eckgrundstück endlich beräumen zu lassen, liefen seither ins Leere. Vor etwa drei Jahren wandten sich die Kritiker an die Stadtvertretung, das Amt Am Peenestrom und die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald mit der Forderung, sich des Problems anzunehmen. Doch nichts Sichtbares geschah.

Längst verkommt das Grundstück auch zur illegalen Müllkippe. Zudem ist der Zaun, der für Sicherheit sorgen soll, an vielen Stellen runtergetreten. Quelle: privat

Unterdessen verschärft sich laut Meinung der Kritiker die Situation auf dem Problemgrundstück: „Drei Viertel des ehemaligen Maschendrahtzaunes sind als Abgrenzung zum Bürgersteig nicht mehr vorhanden“, heißt es in einer öffentlichen Beschwerde, mit der sich jetzt Anwohner und Nachbar an Landrat Michael Sack gewandt haben.

Wildbewuchs hat stark zugenommen

„Der Wildbewuchs hat stark zugenommen und somit auch das Laub, das alljährlich im Herbst von den Anliegern und Nachbarn beseitigt werden muss. Außerdem wurden zeitweise Ratten, ein Marder und sogar ein Fuchs auf diesem verwilderten Grundstück gesichtet.“

Die sechs Familien, die das Schreiben unterzeichnet haben, wenden sich mit ihrer Beschwerde gegen den Lassaner Bürgermeister Fred Gransow und das Amt Am Peenestrom. Gransow hingegen bestreitet, in der Sache bisher untätig geblieben zu sein. „Der Schriftverkehr dazu füllt inzwischen einen ganzen Ordner“, erklärt er.

Stadt kann nur bei Gefahr eingreifen

Aber: Die Stadt könne nur eingreifen, wenn von dem Grundstück eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe. Dies sei bisher nicht der Fall gewesen, bestätigt auch der Leiter des Ordnungsamtes im Amt am Peenestrom, Eric Witt: „Es ist zwar ein Schandfleck, aber das reicht nicht dafür aus, dass wir als Ordnungsamt eingreifen können.“

Dennoch, so berichtet Bürgermeister Gransow, sei von einem der drei Eigentümer jetzt mitgeteilt worden, dass er sich um die Reparatur des Zaunes kümmern wolle und derzeit auch Angebote für eine Beräumung der Immobilie einhole. Den Schutt in Regie der Stadt abfahren zu lassen, war für Gransow nie eine Option. „Das würde Schule machen“, meint er.

„Das ist eine Dreckecke ohne Ende“

Auch Werner Hackbarth, Leiter des Kreisordnungsamtes, kennt den Fall in Lassan und zeigt Verständnis für die Kritik. „Das ist eine Dreckecke ohne Ende. Vielleicht sorgt die Beschwerde jetzt noch einmal für etwas Schub, dass man vor Ort tätig wird.“ Hackbarth plädiert ebenfalls dafür, sich mit dem Eigentümer ins Benehmen zu setzen und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. „Der Eigentümer muss mit ins Boot“, so der Amtsleiter.

Im Juni 2005 (i.B.) wurde das Haus in Regie des Landkreises Ostvorpommern abgerissen. Es habe eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden, lautete damals vom Bauamt die Begründung. Ein Hausgiebel hatte als einsturzgefährdet gegolten. Quelle: Dörte Arnold

Indes erhebt der Bürgermeister Vorwürfe gegen den Altkreis Ostvorpommern. „Man hätte das Haus nicht einfach abreißen und alles auf einen Hafen werfen dürfen“, kritisiert Gransow. Vielmehr hätte das Baggergut damals sortiert werden müssen, zumal zum alten Gebäudebestand auch Sondermüll, wie etwa Dachpappe, gehört habe.

Ein Eigentümerwechsel ist auch nicht zu erwarten. Denn laut OZ-Informationen ist das Eckgrundstück mit Schulden in einem hohen sechsstelligen Bereich belastet.

Von Tom Schröter