Schwäbin strandet bei Heringsdorfer Ostseeknirpsen

Wie ist das Leben auf einer Insel? Jetzt findet Annette Löhr die Antworten. Sie wollte sich mit 59 beruflich verändern und möglichst auf einer Insel arbeiten. Die Schwäbin ist auf Usedom gestrandet. Mitte Juni wird die Stuttgarterin in Heringsdorf die Kindertagesstätte „Ostseeknirpse“ übernehmen. Die langjährige Leiterin Ricarda Knötzel wechselt nach zwölf Jahren in die Anklamer Kita „ Anne Frank“.

„So lange bin ich zwischen Anklam und Heringsdorf gependelt. Zwei Stunden Lebensqualität habe ich durch die Fahrerei eingebüßt – 100 Kilometer am Tag“, sagt Ricarda Knötzel, die sich deshalb für einen Ortswechsel entschied. Im November 2019 hörte sie von der Leiterin der Anklamer Kita, die in Rente geht. Das war ihre Chance. „Zumal meine Mutter in Anklam mit ihren 82 Jahren jetzt mehr Unterstützung braucht.“

Verliebt in altes Haus

Weil sie frühzeitig ihren Arbeitgeber, die Volkssolidarität, informierte, konnte die Stelle ausgeschrieben und eine Nachfolgerin gefunden werden. Vom Süden in den Norden – für Annette Löhr erfüllt sich ein Traum. Bei der eintägigen Hospitation im März hatte sie sich auf Anhieb in das alte Haus der Kita verliebt. „Wow, habe ich gedacht. Dazu kommt die herrliche Anlage mit dem Außenbereich“, meint Annette Löhr, die als Pionierin schon mehrere Einrichtungen auf den Weg gebracht hat.

Sie hat Kitas und Kindergrippen gegründet, war Jugend- und Heimerzieherin, in der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung, Kleinkindpädagogin oder Tagesmutter auf einem Bauernhof. Dass im Haus nach der Kneipp-Pädagogik gearbeitet wird, auch das sprach für den Wechsel an die Küste.

Trotz reichlich Erfahrung geht Annette Löhr den Neustart mit „großem Herzklopfen“ an. „Ich will mir Zeit lassen. Klar, ich habe einen Anspruch. Das geht nur im Team. Ich will hören, wo es hinwill. Die Raumgestaltung ist ein Thema sowie Inhalte und Strukturen. Zuletzt war ich in Bayern, davor in Baden-Württemberg und jetzt Mecklenburg-Vorpommern – da gibt es enorme Unterschiede in den Gesetzlichkeiten“, sagt die neue Leiterin.

Mit 89 Kindern – 30 in der Krippe – ist die Einrichtung derzeit ausgebucht. Zu den zwölf pädagogischen Mitarbeitern kommen drei technische Kräfte. Ricarda Knötzel wird ihr Team vermissen. „Vor allem die Kleinen. Mein Herz schlägt für die Kinder.“

„Lustige Krabben“ und „Flotte Sprotten“

Sie war es, die der Kita Heringsdorf – 2007 übernahm die Volkssolidarität die Trägerschaft von der Gemeinde – zu ihrem Namen verhalf. „Der Name Kita war für mich nicht mit Leben erfüllt. Ich regte an, Vorschläge zu sammeln.“ So kam es, dass es im Kaiserbad seit 2009 die „Ostseeknirpse“ gibt. Eine weitere Knötzel-Idee wurde umgesetzt – die Gruppen bekamen Namen, wie „Kleine Seepferdchen“, „Lustige Krabben“ oder „Flotte Sprotten“. Und wenn die Leiterin zurückblickt, dann nicht ohne die engagierten Eltern zu erwähnen. „15 haben wir im Elternrat. Fantastisch, was wir gemeinsam an Projekten umgesetzt haben.“

Neue Projekte kommen. Dass man den Schwaben Sparsamkeit nachsagt, dürfte da nicht entgegenstehen. „Lassen Sie uns Zeit, uns kennenzulernen und zu beschnuppern“, heißt es von ihr in einem Elternbrief. Dass ihre vier erwachsenen Kinder und drei Enkelkinder nun häufiger zum Ostsee-Urlaub kommen, stehe fest. Sie habe eine „kleine, charmante Wohnung“ in Ahlbeck gefunden. „Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen“, sagt Annette Löhr. „Dito“, meint Ricarda Knötzel und lacht. In Anklam braucht sie ab Juli auch nur ein paar Minuten. Und so schließt sich der Kreis: Nach ihrem Studium fing sie in einer Anklamer Kita mit Praktikum und Abschlussprüfung erfolgreich an.

Von Henrik Nitzsche