Am Donnerstag geht „Klassik am Meer“ in die 21. Spielzeit. Das Stück „Juno und der Pfau“ stammt von O’Casey und ist knapp 100 Jahre alt. An Aktualität und Bedeutung hat es bis heute allerdings nichts verloren. Bis 13. September werden außerdem die „Physiker“ und „Gnädige Frau, bitte trösten Sie mich“ aufgeführt.