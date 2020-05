Schwarzdecke aufgebracht: Zinnowitzer Möskenweg wird früher fertig

Zinnowitz

Die Fertigstellung der Zinnowitzer Ortshaupteinfahrt ist fast fertig. In dieser Woche wurde die Schwarzdecke aufgetragen. Damit steht einem Ende der zwei Jahre dauernden Baumaßnahme nichts mehr im Wege, wie Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) sagte. Besonders erfreut zeigte er sich, dass dank der guten Arbeit der Baufirma und wegen des milden Winters die Straßenbaumaßnahme vorfristig beendet werden kann. „Vorgesehen war die Fertigstellung für Ende Juli, jetzt haben wir Mai“, sagt er.

Die Verkehrsfreigabe werde nach seinen Worten noch vor Pfingsten erfolgen, was ganz sicher die Anwohner der Alten Strandstraße freuen dürfte. Die haben sich während der Bauphase als leidensfähig und sehr tolerant gezeigt.

Anzeige

Grünanlage auf Wiese am Aldi-Markt

Denn der gesamte Verkehr aus dem Seebad heraus musste wegen des Straßenbaus im Möskenweg über die Alte Strandstraße geleitet werden. „Insgesamt sind wir bei Einwohnern, aber auch bei Urlaubern auf großes Verständnis gestoßen. Die allermeisten Kraftfahrer haben sich an die ausgeschilderten Umwege und Verkehrsbeschränkungen gehalten. Deshalb ist es auch kaum zu Unfällen gekommen“, betont der Bürgermeister. Dass alles so problemlos geklappt habe, erfülle ihn mit Stolz.

Weitere OZ+ Artikel

Erfreut zeigte sich Usemann über die zahlreichen Bäume, die im vorderen Teil der Straße – von der B 111 kommend – gepflanzt werden konnten. Gerne hätte er das auch im hinteren Teil gehabt, die baulichen Gegebenheiten ließen es nicht zu. „Doch es wird ja noch eine Art kleiner Park direkt auf der Wiese am Aldi-Markt entstehen. Diese Grünanlage wird den Bereich des Ortseingangs deutlich aufwerten“, ist sich Usemann sicher.

Bahnübergang wird noch ausgebaut

Gebaut werden muss im Möskenweg noch der Bereich des Bahnübergangs. Das sei laut Bürgermeister eine komplizierte Aufgabe, da laut Bürgermeister für die Zeit der Bauarbeiten der Bahnübergang mehrere Tage voll gesperrt werden muss. Es gebe zwar Fördermittel, doch da der Bescheid über die Ausreichung nicht rechtzeitig vorlag, „müssen wir die Baumaßnahme in den Herbst oder in das kommende Frühjahr verlegen. Jetzt damit zu beginnen, wo wegen der Corona-Krise die verspätete Saison in unserem Seebad anfängt und die Gäste wiederkommen, macht keinen Sinn“, so das Zinnowitzer Gemeindeoberhaupt.

Peter Usemann hofft, dass sich die Zinnowitzer und ihre Gäste nach der Verkehrsfreigabe schnell an die neue, tolle Hauptzufahrt in den Ort gewöhnen – aber dennoch genauso umsichtig bleiben wie während der Bauphase. „Ich bin jedenfalls sehr glücklich, dass wir den Ausbau des Möskenweges, eine Mammutaufgabe, so gut gestemmt haben“, betont er.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz