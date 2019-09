Schwarzfahrerparty lockt PS-Freunde nach Wolgast

Wolgast

Auch in diesem Jahr ließen die „Schwarzfahrer“ – die sich aufgrund der dunklen Kleidung und der schwarzen Maschinen selbst so nennen – die Reifen im Wolgaster Industriegelände qualmen. Über drei Tage hinweg reisten Hunderte Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet zum Festgelände an.

Den Gästen wurde so einiges geboten: Fachsimpelei über die neusten Errungenschaften an den eigenen Karossen, viel Musik und eine Ausfahrt über die Insel Usedom. Das Ziel war in diesem Jahr Kamminke im Süden der Insel. Hunderte Schaulustige sahen vom Straßenrand die Ausfahrt auf die Insel Usedom – und der eine oder andere zückte auch die Kamera, um die Kolonne im Bild festzuhalten. Am Nachmittag zeigten unter anderem professionelle Stunt-Fahrer ihr Können auf dem Gelände.

Sehr beliebt bei den Zuschauern waren die so genannten Burn-Outs. Dabei drehen die Hinterräder eines Motorrades so lange durch, bis sie platzen.

Von Tilo Wallrodt