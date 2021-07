Schwerer Unfall auf Usedom: Fünf Verletzte – Stau wegen Sperrung der B 110

Zwischen Stadt Usedom und Zecheriner Brücke gab es einen schweren Zusammenstoß. Ein 18 Jahre alter Autofahrer geriet auf der südlichen Insel-Hauptstraße versehentlich in den Gegenverkehr. Eine junge Frau (ebenfalls 18) wurde so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.