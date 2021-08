Schweriner Volleyball-Damen lassen sich Fisch auf Usedom schmecken

Seit Donnerstag befinden sich die Volleyballdamen des Schweriner SC auf der Insel Usedom. In ihrem Trainingslager in Zinnowitz geht es mit täglich wechselnden Einheiten sportlich her. Am Samstag stand eine Radtour in die Kaiserbäder auf dem Plan. Unter anderem besuchten sie die Heringsdorfer Seebrücke und schauten bei Fisch-Domke rein.