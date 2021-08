Schweriner Volleyball-Damen trainieren am Usedomer FKK-Strand

MichaZinnowitz

Die Szenerie war irgendwie total schräg: Auf der einen Seite steht ein Rentner – so wie Gott ihn schuf – auf der anderen Seite steigt gerade eine nackte Frau älteren Semesters aus dem Wasser und legt sich auf ihr Handtuch. Und mittendrin spielen sich die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin die Bälle zu. Die acht der insgesamt zwölf Damen befinden sich seit Donnerstag mit vier Betreuern im Trainingslager auf der Insel Usedom. Es ist der Trainingsauftakt für die neue Saison. Da am „normalen“ Strand kein Platz mehr war, mussten sie auf den FKK-Bereich ausweichen. Ein Netz war schon gespannt, ein weiteres wurde noch zusätzlich montiert. Gestört hat es die Spielerinnen offenbar nicht, denn der Fokus liegt an diesem Tag auf dem Training.

Für die Profisportlerinnen der 1. Bundesliga ist es das erste Mal, dass sie sich auf Usedom auf die anstehende Saison im Oktober vorbereiten. „Bereits im September stehen die ersten Testspiele im benachbarten Polen an“, erklärt Athletik-Trainer Michael Döring. Seit 13 Jahren ist er bei den Schwerinern unter Vertrag und kümmert sich um die Fitness der Damen. Sprünge, Kniebeuge, Kraftsport und so weiter. Döring ist der Mann für die Technik. Dafür nutzen die Schweriner die Räumlichkeiten der Zinnowitzer Sportschule. „Wir starten den Tag mit einer Gymnastikeinheit, bevor es zum Frühstück geht“, sagt er. Mehrmals am Tag wird trainiert.

Mit dem Fahrrad nach Peenemünde

Einen Teil der Insel Usedom erkundete das Team kurz nach der Anreise am Donnerstag mit dem Fahrrad. „Wir sind mit den Mountainbikes nach Peenemünde gefahren – mit einem Schnitt von 20 Kilometer pro Stunde“, so Döring. Mehr Speed sei in der jetzigen Hochsaison einfach nicht drin. Es seien – verständlicherweise – einfach zu viele andere Radfahrer unterwegs. „Ich habe die Insel noch im Lockdown im Mai erlebt – das ist wirklich kein Vergleich zu heute“, sagt er.

Meerblick beim Trainingsauftakt

Auf Usedom spielen die Damen hauptsächlich Beachvolleyball. „Das Feld ist auf jeder Seite nur acht Meter lang – also einen Meter weniger als gewöhnlich, aber viele Volleyballerinnen spielen nur ungern auf Sand. Es ist viel anstrengender als in der Halle, denn man muss immer wieder durch den tiefen Sand laufen“, sagt er. Auf der anderen Seite freuen sich die Damen auch auf die Abwechslung. „Wir befinden uns ja normalerweise nur in der Halle und hier haben wir beste Bedingungen – sogar Meerblick beim Spiel“, so Döring.

Cheftrainer bei der Europameisterschaft in Bulgarien

Während sich Cheftrainer Felix Koslowski mit den Nationalspielerinnen, zu denen ein SSC-Quartett (Anna Pogany, Denise Imoudu, Lina Alsmeier und Lea Ambrosius) gehört, auf die Europameisterschaft vorbereitet. Die Europameisterschaft der Frauen findet vom 18. August bis zum 4. September in Serbien, Bulgarien, Kroatien und Rumänien statt.

„Ziel soll es sein, dass zu Saisonbeginn alle Spielerinnen dasselbe Niveau erreichen, egal ob sie im Sommer mit der Nationalmannschaft aktiv waren oder sich in Schwerin vorbereiten“, erklärte Martin Frydnes die Vorgaben für den Trainingsauftakt. „Wir sind froh, eine ausgeglichene Gruppe mit Spielerinnen aller Positionen zur Verfügung zu haben, sodass wir uns gut auf die anstehenden Testspiele vorbereiten können“, ergänzte der Norweger.

Zum Abschluss eine Tour nach Swinemünde

Die DVV-Pokalsiegerinnen von 2021 werden die Zeit auf Usedom aber nicht nur dafür nutzen, dass sie sich die Bälle zuspielen, sondern auch für Freizeit. „Zwischen dem Mittagessen und dem Nachmittag sind auch mal ein paar Stunden für andere Sachen drin“, so Döring. Geplant ist unter anderem, dass die Damen noch mal mit dem Fahrrad nach Swinemünde fahren.

Am Sonntag reisen die Volleyballerinnen wieder ab nach Schwerin. Die deutschen Auswahlspielerinnen des SSC sowie die holländische Mittelblockerin Indy Baijens werden nach der EM Anfang September nach Schwerin zurückkehren und ins Training einsteigen.

Ihre Trainingsspiele am FKK-Strand von Zinnowitz werden sie wohl nicht so leicht vergessen. Zumal unter den Spielerinnen auch Amerikanerinnen sind, die wahrscheinlich mit der Freikörperkultur der Ostdeutschen relativ wenig anfangen können.

