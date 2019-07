Peenemünde

Schwerter krachen auf Schilde und Rüstung, Männer schreien, fallen zu Boden, um dann wieder zu triumphieren. Vor der Kulisse des Peenemünder Kraftwerks sind die Mitglieder der Rittergruppe Ruprecht aus Böhmen nicht zu beneiden. In Ritterrüstung schlagen sie bei sengender Hitze aufeinander ein, während die Besucher in Shirts und kurzen Hosen ihren Spaß haben.

Zu den Rittern gesellten sich am Wochenende Gaukler, Artisten, Händler und natürlich Wikinger, die dem ersten Festival ihren Stempel aufdrückten. „Wir wollen uns als Verein vorstellen“, sagt Dietmar Frick, Vorsitzender vom Verein Brauchtumspflege Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte die Idee, das große Areal am Peenemünder Hafen für ein Wochenende in die Zeit der Ritter und Wikinger zurückzuversetzen. Wie sehr hier Geschichte aufeinandertrifft, zeigt sich direkt am Hafenbecken. Vor dem imposanten NVA-Schiff „ Hans Beimler“ stehen ein Wikingerschiff und hölzernes Wasserrad. Für das Kulturprogramm sorgt das Wandertheater „Cocolorus Budenzauber“, das in diesem Jahr 25. Geburtstag feiert. Um die 200 Akteure und Helfer sind dabei, schätzt Andreas Kannegießer vom Verein. Das Wikingerfestival ist nur ein Baustein von Cocolorus. „Zu unserem Repertoire zählen auch das Apfelfest, Ritterspiele und Märchenweihnacht.“ In den vergangenen Jahren gastierte der Verein regelmäßig in Zinnowitz – vor dem Kulturhaus schlugen die Ritter auf sich ein.

Zur Galerie Peenemünde: Wikingerfest vor Kraftwerkskulisse

Zurück nach Peenemünde: „Wir wollen uns hier etablieren. Die Fläche am Hafen ist perfekt. Das Ganze kann man auch größer aufziehen. Wir denken an große Lager, große Schaukämpfe“, sagt Frick. Für die Gäste gab es aber genug Beschäftigung. Für die entsprechenden Taler konnten sie mit dem Bogen schießen, Axt werfen oder Sandkerzen schnitzen. Und wer bei der Hitze Durst bekam, natürlich gab es auch Met.

Henrik Nitzsche