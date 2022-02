Schwierige Verkehrssituation in Usedom Stadt: Sind Einbahnstraßen und Parkplätze die Lösung?

Usedom

Um eine mögliche Entspannung der Verkehrs- und Parksituation in der Usedomer Altstadt geht es am 16. Februar bei einem Lokaltermin mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises. Dafür haben die Abgeordneten der UBL/CDU Vorschläge erarbeitet. Dazu Vize-Bürgermeisterin Grit Kaspereit: „Weil der Verkehr innerhalb der Stadt zugenommen hat und die sich damit schwieriger gestaltende Parksituation für Anwohner im Innenstadtbereich, erachtet es unsere Fraktion für notwendig, die Straßenverkehrsführung zu ändern.“

So wird unter anderem vorgeschlagen, die Priesterstraße von der Peenestraße an als Einbahnstraße einzurichten. In Fahrtrichtung Markt soll das Parken auf der rechten Seite erlaubt sein. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Rosenstraße, die in Richtung Markt als Einbahnstraße geöffnet werden soll.

Auf dem Markt selbst sollte vor dem Altstadt-Cafe Haß die Möglichkeit der Außengastronomie auf der Straße gegeben werden, weshalb die Zufahrt in Richtung Bücherbaum verlegt werden müsste. Das Parken auf dem Markt soll ab „Usedomer Hof“ bis zur Arztpraxis am Rinnstein möglich sein, am Rathaus wie bisher.

In der Peenestraße könnten einzelne Parkplätze ausgewiesen werden, unter anderem im Bereich der Sparkasse, wobei im weiteren Straßenverlauf darauf geachtet werden soll, dass Parkplätze aus dem Kurvenbereich verschwinden sollen. „Wir möchten unsere Vorschläge mit den zuständigen Akteuren vom Landkreis und vom Amt diskutieren und deren Umsetzung prüfen“, so Vize-Bürgermeisterin Kaspereit.

Von Ingrid Nadler