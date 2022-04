Schwimmhalle, Hotel, Wohnungen: Das wird ab 2023 auf der Wolgaster Schlossinsel gebaut

Wolgast

Ein besonderes Ostergeschenk präsentiert die Stadt Wolgast ihren Bürgerinnen und Bürgern. Es wird ernst mit der Bebauung der Schlossinsel. Helmut Dannenberg, Geschäftsführer der Projekt Ostsee GmbH & Co. KG, und Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) stellten am Freitag öffentlich die Pläne vor. Was beim Betrachten der Visualisierung sofort ins Auge sticht: Wolgast bekommt endlich eine Schwimmhalle.

Und nicht nur das: Zu den Plänen des Rostocker Architekturbüros – sie umfassen 92 Aktenordner – kam vom Kreis in Sachen Baugenehmigung ebenfalls ein positives Signal. Wie die zuständige Mitarbeiterin des Bauamtes auf Nachfrage sagte, sei die Baugenehmigung fertig erarbeitet. Sobald Anfang Mai auf der nächsten Sitzung der Wolgaster Stadtvertretung der Erschließungsvertrag beschlossen werde, wird die offizielle Baugenehmigung verschickt.

Kein Gebäude überragt jetzige Loftwohnungen

Sowohl Weigler als auch Dannenberg machen klar, dass die Bebauung der Schlossinsel ein kompliziertes Thema war. Die Investorensuche gestaltete sich schwierig. Nach umfänglichen Umplanungen bezüglich Größe und Geschosshöhe der Gebäude – kein Haus überragt die jetzigen Loftwohnungen und den Speicher – gibt es nun einen rechtskräftigen B-Plan für die Schlossinsel.

Der sieht vor, dass auf der 26 600 Quadratmeter großen Fläche 9700 Quadratmeter fürs Wohnen genutzt werden. Und neben einem Aparthotel auch Gebäude mit Ferien- und Dauerwohnungen sowie eine Schwimmhalle mit darüber befindlichem Parkhaus gebaut werden. Auch drei Gewerbeeinheiten für Gastronomie sind vorgesehen. Angedacht ist zudem eine Steganlage direkt am Peenestrom mit Café sowie später einmal eine kleine Marina mit 30 bis 50 Bootsliegeplätzen.

Grünfläche für kleinere Veranstaltungen

Außerdem bleibt eine große Grünfläche für kleinere Veranstaltungen erhalten. „Ich kann mir da Themenmärkte vorstellen, etwa zu Ostern, Weihnachten, im Sommer Mittelaltermarkt. Auch kleine Konzerte von erfolgreichen Musikschülern sind denkbar“, meint Wolgasts Bürgermeister.

Noch ist die Schlossinsel Wolgast unbebaut. Quelle: Tilo Wallrodt

„Das heißt, ab kommenden Jahr wird das Resort mit maritimen Charakter gebaut“, sagt Dannenberg. Sobald die Baugenehmigung da sei, würden die Bauleistungen ausgeschrieben. Da es aber dieses Jahr keine Kapazitäten bei den großen Baufirmen mehr gebe, sei ein Baubeginn im Frühjahr 2023 realistisch.

Bürgermeister hartnäckig wegen Schwimmhalle

Dannenberg macht keinen Hehl daraus, dass ihn der Bürgermeister immer wieder mit der Schwimmhalle genervt habe. „Natürlich wollte ich zuerst ohne Schwimmhalle bauen, solche Einrichtung lässt sich nicht kostendeckend betreiben wegen der Wasser-, Strom- und Heizungskosten“, so Dannenberg.

Helmut Dannenberg, Geschäftsführer der Projekt Ostsee GmbH & Co. KG stellt die Pläne für das Schlossinsel Resort Wolgast vor. Quelle: Tilo Wallrodt

Überzeugt habe ihn, dass einerseits die Stadtvertretung ebenfalls diesen Wunsch nach einer Schwimmhalle nicht nur für Hotelgäste, sondern für die Bürger der Stadt geäußert habe. Andererseits bekommen die Wolgaster Schulkinder die Möglichkeit, in ihrer Stadt Schwimmunterricht zu erhalten. Und auch der Wolgaster Schwimmverein Baltic soll möglichst hier trainieren.

Kosten liegen bei 50 Millionen Euro

Die Kosten für das gesamte Resort beziffert Helmut Dannenberg angesichts der überall erfolgenden Preisexplosion mit 40 bis 50 Millionen Euro. „Alles andere wäre Augenwischerei“, meint er. Bis 2026 will er den Komplex umgesetzt haben. Hotel und Ferienwohnungen sollen dann durch einen renommierten Betreiber gemeinsam vermarktet werden.

Stefan Weigler (CDU), Bürgermeister der Stadt Wolgast Quelle: Tilo Wallrodt

Das geplante Aparthotel – erlaubt sein sollen auch Haustiere – soll für die Stadt Wolgast die Möglichkeit bringen, auch Reise-Gesellschaften unterzubringen. Dafür reichen bislang in den kleineren Hotels der Stadt die Kapazitäten nicht aus. Das Hotel wird über 78 Apartments, alle mit Balkonen, mit einer Größe zwischen 30 und 50 Quadratmetern verfügen.

„Schaufenster“ in die Geschichte Wolgasts

Das Hotel wird an der Stelle stehen, wo sich einst das Schloss der Pommernherzöge befand. Eine Freilegung der Fundamentreste des ehemaligen Pommernschlosses ist gemeinsam mit der Landesdenkmalbehörde geplant. Ein Historien- und Archäologiepfad entlang der Grabungsstellen kann die Befunde darstellen. „Wir denken da an ‚Schaufenster’ und Informationstafeln, um Hintergrundwissen zur Stadtgeschichte zu vermitteln“, meint Weigler.

Ferienhäuser/Dauerwohnen: Geplant sind sieben Apartmenthäuser mit jeweils zwei bis vier Etagen und insgesamt 91 Wohneinheiten. Dabei ist in den beiden an den Kanuverein angrenzenden Gebäuden auch Dauerwohnen möglich. Die Größe der Wohnungen, alle mit Balkonen, liegt zwischen 50 und 70 Quadratmetern.

Schul- und Vereinsschwimmen vorgesehen

Schwimmhalle und Parkhaus: Die Schwimmhalle samt Wellnessoase befindet sich in der ersten Etage des Parkhauses und hat eine Größe von insgesamt 1500 Quadratmetern. Laut Planung soll es ein Schwimmbecken mit mehreren Bahnen geben, dazu ein flaches Kinderbecken sowie mehrere Saunen. Über der Schwimmhalle befinden sich dann die Parkdecks mit insgesamt 243 Stellflächen und zusätzlichen Personal-Parkplätzen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Wolgast einen touristischen und städtischen Anziehungspunkt bekommt und freue mich auf die Umsetzung“, meint Helmut Dannenberg in Richtung des Bürgermeisters. „Die Stadtvertretung und die Verwaltung haben hier wirklich viel Kraft und Arbeit investiert. Ich finde das Resort architektonisch gelungen, weil unsere Vorgaben berücksichtigt wurden“, so Stefan Weigler.

Von Cornelia Meerkatz