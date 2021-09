Schwofen, schiebern, walzern: Wolgaster Tanzkreis wird 25

Wolgast

Gekonnt dirigiert Tanzlehrer Jens Habla seine Eleven im Wolgaster Sportforum über das Parkett. Aufwärmen ist angesagt, indem die Akteure – jeder für sich, aber synchron – im Einklang mit ihrem Anleiter mit einstudierten Schritten ihren gemeinsamen Rhythmus finden. „Eins, zwei, drei, vier“, ruft Habla zur Musik. Minutenlang geht es so seitlich, vorwärts und diagonal durch den Saal, bis sich bei allen das für das Training nötige Taktgefühl eingestellt hat und man sich schließlich paarweise formiert.

„Am Anfang konnten wir beide nur Diskofox“

„Wir machen keinen Turniertanz, setzen uns keinem Leistungsdruck aus, sondern kommen aus Freude am Tanzen zusammen“, erklärt Dirk Löschke (56), Vorsitzender des 1. Tanzkreises Wolgast 1996. Er und seine Frau Ina gehören seit nunmehr zehn Jahren zum Verein, der aktuell 56 Mitglieder im Alter von 38 bis 80 Jahren zählt. „Damals wurden mit einem kleinen Artikel in der OZ interessierte Paare gesucht und wir hatten abends Zeit“, erzählt Ina Löschke (53). „Schnell haben wir uns gut in den Verein eingefunden, denn hier gibt es ein herzliches Miteinander.“

Vereinsvorsitzender Dirk Löschke und seine Frau Ina freuen sich immer auf den Dienstagabend. Denn dann wird ausgiebig mit Gleichgesinnten geschwoft. Quelle: Tom Schröter

Während der Zeit im Tanzkreis hat das Paar aus Wolgast sein Repertoire erheblich erweitern können. „Am Anfang konnten wir beide nur Discofox tanzen und dachten, dass wir den relativ gut beherrschen“, schildert Ina Löschke. „Aber wir wurden von Jens eines Besseren belehrt, unter anderem was Taktgefühl und Haltung anging.“ Bei Jens Habla ist das Tanzen praktisch Teil der DNA. Seine Vorfahren Alwin und Martha Tübel legten bereits 1918 mit ihrer Tanzschule den Grundstein für die folgenden tanzbegeisterten Generationen. „Mein Vater hat in Stralsund und mein Bruder in Rostock eine Tanzschule“, berichtet der Pasewalker, den laut Meinung seiner Schüler Geduld und Lebensfreude besonders auszeichnen.

Auch Christel (69) und Dieter Gruschinski (72) drehen immer dienstags im Sportforum ihre Runden. „Wir wollten gerne zum Tanz gehen, haben vor vier Jahren im Internet gesucht und dabei den Tanzkreis in Wolgast gefunden“, erklärt die Zinnowitzerin. „Hier haben wir nette Tanzkollegen, mit denen wir ab und zu auch gemeinsam feiern, wie beim Sommerfest oder in der Weihnachtszeit“, ergänzt Dieter Gruschinski, der sich schon auf Sonnabend freut. Dann nämlich soll das 25-jährige Vereinsjubiläum mit einem Gaststätten- und einem Theaterbesuch in Anklam gebührend begangen werden.

Auch gut für die grauen Zellen

Gern wenden die Gruschinskis das beim Tanzkreis Erlernte im Alltag an. Wenn sie mit dem Fahrrad auf Usedom unterwegs sind und an einer Kurmuschel aufgespielt wird, legen sie gerne einen Stopp ein, um ein Tänzchen zu wagen. „Jede Bewegung ist besser als gar keine Bewegung“, lautet das Motto des 72-Jährigen. Und: Auch für die grauen Zellen sei das Einstudieren und Merken von Schrittfolgen und Figuren beim Tanzen von großem Wert.

„Nett und schön“ finden Konstantin Tränkmann (57) und Ehefrau Irene (55) die Atmosphäre während des anderthalbstündigen Trainings, das immer dienstags in zwei Durchgängen ab 17.45 und 19.30 Uhr über das Parkett geht. „Herr Habla ist witzig, ist nie genervt, was wirklich bemerkenswert ist, und hat gute pädagogische Fähigkeiten. Das merkt man auch daran, dass selbst Männer keine Skrupel haben, mit ihm zu tanzen“, so der Trassenheider.

Im Internet sind die Zinnowitzer Dieter und Christel Gruschinski auf den 1. Tanzkreis Wolgast 1996 gestoßen und gehören seit vier Jahren zur treuen Tanzgemeinde. Quelle: Tom Schröter

Bald schwofen die Paare harmonisch und schrittsicher über die Tanzfläche und vermessen den Saal. Standard- und lateinamerikanische Tänze wechseln einander ab. Ob Cha-Cha-Cha, Rumba, Langsamer oder Wiener Walzer, Tango, Mambo, Jive oder Quickstep – die Tanzlustigen geben eine recht gute Figur ab.

Einladung zum 11. Ball der Vereine in Wolgast

Auch auf dem 11. Ball der Vereine, zu dem der 1. Tanzkreis, der DRK-Ortsverein Wolgast und die Stadt am 16. Oktober um 19.30 Uhr in der Großsporthalle an der Hufelandstraße einladen, wollen die Tänzer und Tänzerinnen eine Kostprobe ihres Könnens präsentieren. „Eigentlich wollten wir schon 2020 den Vereinsball wieder neu beleben, aber Corona hat es uns vermasselt“, sagt Dirk Löschke. In diesem Jahr soll umso ausgiebiger gefeiert und das Tanzbein geschwungen werden. „Jeder ist herzlich willkommen; auch ein schönes Büfett wartet auf die Gäste“, so der Vereinschef, als dessen Stellvertreterin Steffi Wiedemann fungiert.

Tickets zum Preis von 32 Euro (Vorverkauf) und 37 Euro (Abendkasse) und weitere Infos sind im Internet auf der Homepage des Vereins unter www.tanzkreis-wolgast.de zu bekommen. Auf dem gleichen Wege können sich auch Gleichgesinnte melden, die ebenfalls Spaß am Tanzen in geselliger Runde haben und in Wolgast ein Tänzchen wagen möchten.

Von Tom Schröter