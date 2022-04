Greifswald

Vor 90 Jahren, am 26. Juli 1932, sank das deutsche Segelschulschiff „Niobe“ in der Kieler Bucht, wenige Seemeilen nördlich von der Insel Fehmarn. 69 Männer starben. Ursache war eine unvorhersehbare extreme Fallböe. Zur Besatzung gehörten sechs Greifswalder Medizinstudenten als Anwärter einer Marine-Sanitätsoffizierslaufbahn.

Unter den 42 Geretteten befand sich der zum Zeitpunkt des Unglücks an Deck stehende Kommandant, Kapitänleutnant Heinrich Ruhfus (1895 bis 1955). Er wurde vom Kriegsgericht aufgrund höherer Gewalt infolge der überraschenden Wettersituation freigesprochen. Im Zweiten Weltkrieg bekleidete Ruhfus den Rang eines Konteradmirals der Marine. Von den 60 Offiziersanwärtern an Bord der „Niobe“ ertranken 36.

Name stammt aus griechischer Mythologie

Die in Dänemark 1913 gebaute spätere „Niobe“ wurde im Ersten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot aufgebracht, nach einer sehr wechselhaften Verwendung und Namensgebung von der Reichsmarine 1923 aufgekauft und als Dreimast-Schonerbark mit dem der griechischen Mythologie entlehnten Schiffsnamen „Niobe“ (Tochter des Tantalus) in Dienst gestellt.

Niobe-Gedenktafel der Uni Greifswald Quelle: Gerd Lorenz

Die Niobe-Katastrophe führte zu der von Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847 bis 1934) begleiteten allgemeinen „Volksspende Niobe“. Mithilfe dieser Spende, von Sammlungen und dem Verkauf einer von der Preußischen Staatsmünze geprägten Niobe-Gedenkmedaille konnte der bei der Hamburger Werft Blohm & Voss in Auftrag gegebene Ersatzbau, die Dreimastbark „Gorch Fock“ – benannt nach dem Schriftsteller Gorch Fock (1880 bis 1916) –, nach nur fünfmonatiger Bauzeit am 3. Mai 1933 vom Stapel laufen.

Auf Veranlassung der Universität Greifswald wurde dort 1933 in der ersten Etage des Hauptgebäudes in die Wand des Flures zur Aula neben dem Fenster zur Domstraße ein Gedenkstein mit der Silhouette eines dreimastigen Segelschiffes und den Namen der ertrunkenen Studenten eingelassen. Er wurde von dem bekannten Steinmetz Erich Rottig (1888 bis nach 1945) aus Muschelkalk bzw. Sandstein gestaltet.

Gedenkstein auf Abfallberg entsorgt

Der Gedenkstein blieb mehr als vier Jahrzehnte an diesem Platz, bis er in den 1970er Jahren in einer Hauruckaktion entfernt wurde, in Greifswald-Wieck auf dem Gelände der Hochschulsportgemeinschaft Segeln landete und schließlich auf einem Abfallberg entsorgt wurde. Der Wiecker Pfarrer Gerhard Dallmann (1926 bis 2022), selbst Segler, Schriftsteller und an maritimen Traditionen interessiert, richtete mit Getreuen auf dem Friedhof Greifswald-Wieck für den Gedenkstein eine würdige Stätte ein. Nach der Wende vermisste die Schwägerin eines der Opfer, Frau von Albedyhll, den Gedenkstein im Hauptgebäude der Universität. Sie bat den ihr schon von vor 1945 bekannten Greifswalder Zahnarzt Dr. Gerhard Lorenz (1907 bis 1992), nach dem Verbleib zu suchen. Das gelang relativ rasch.

Der gelernte Steinmetz und langjährige Hafenmeister von Wieck, Egon Pach (1927 bis 1998), arbeitete den Gedenkstein fachgerecht auf. Der Autor des Artikels beförderte den „verlorenen Sohn“ mit zwei seiner Assistenten im Pkw-Anhänger von Wieck nach Greifswald. Der damalige Leiter des Universitätsarchivs, Manfred Herling, hatte für den gleichen Tag, den 15. Oktober 1990, die Einlassung des Steines in das Mauerwerk durch kompetente Handwerker organisiert.

Feierstunde mit Überlebenden

Korvettenkapitän a.D. Dr. sc. pol. Joachim Matz (1913 bis 1996) war im Zweiten Weltkrieg Kommandant von U-70 und überlebte mit 25 anderen auch den Untergang seines U-Bootes nach einer britischen Wasserbombenattacke.

Am 60. Jahrestag des Untergangs der „Niobe“ 1992 fanden nicht nur eine Feierstunde mit Noch-Überlebenden am Niobe-Denkmal auf dem Kieler Ehrenfriedhof und eine Gedenkstunde am Denkmal auf Fehmarn nahe der Unglücksstelle statt. Der verdienstvolle erste Greifswalder Nachwenderektor Prof. Hans-Jürgen Zobel (1928 bis 2000) lud in die Aula zu einer Feierstunde ein. Das Universitätsarchiv und der Greifswalder Segelgeschichtshistoriker Dr. Hans-Joachim Subklew (1922 bis 1994) gestalteten eine Dokumentenausstellung.

In einigen maritimen Gedenkstätten und Museen Deutschlands erinnern Ausrüstungsgegenstände an das Schicksal des Segelschulschiffes. So ist zum Beispiel die Nagelbank mit integrierten Blöcken im Rostocker Marinemuseum zu sehen.

Der Niobe-Nachfolger, die „Gorch Fock“, versenkte sich selbst 1945 im Stralsunder Hafen, wurde 1947 gehoben, instandgesetzt und 1951 als Reparationsleistung an die Sowjetunion abgeliefert. Sie liegt seit 2003 wieder im Stralsunder Hafen als schwimmendes Museum mit dem Namen „Gorch Fock (I)“.

Von Gerd Lorenz