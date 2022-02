Seebrücke Ahlbeck: Eine Million Euro für neuen Laufsteg

Ahlbeck

Ahlbecks Wahrzeichen bekommt einen neuen Laufsteg. Eine Firma aus Kappeln (Schleswig-Holstein) hat den Auftrag bekommen, den maroden Seesteg der historischen Seebrücke zu sanieren. „Am 9. Mai werden die Arbeiten beginnen“, kündigt Maik Golon vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder an.

Eine Baustelle im Sommer auf dem Touristenmagnet in den Kaiserbädern? Golon beruhigt: „Vom 15. Juni bis 15. September wird die Sanierung unterbrochen. Wir wollen unseren Gästen einen Besuch auf der Brücke nicht vorenthalten. Außerdem werden hier die Adler-Schiffe anlegen.“ Von Mai bis Juni wird deshalb nur der Abschnitt vom Beginn des Seesteges bis zur ersten Zwischenplattform saniert. „Da wird der Belag gemacht“, sagt Golon. Ab September soll bis zum Jahresende die Sanierung abgeschlossen werden.

Um den Belag des Seesteges gab es im Vorfeld der Baumaßnahme eine große Diskussion. Kunststoff oder Lärchenholz – das war die Frage. Der Eigenbetrieb der Kaiserbäder wollte aus Kostengründen für das Markenzeichen zunächst nicht an der Tradition der Holzbohlen festhalten und favorisierte stattdessen den Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Als weiteren Grund wurde die problematische Lage auf dem Holzmarkt angeführt.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) hatte sich im vergangenen Jahr für Holz ausgesprochen und dies mit dem historischen und traditionellen Alleinstellungsmerkmal der Seebrücke begründet. Bei einer OZ-Umfrage war das Ergebnis deutlich: Von 107 Teilnehmern haben sich 72 für Lärchenholz, 34 für Kunststoff ausgesprochen. Einer konnte sich nicht entscheiden.

Denkmalschutz entscheidet für Lärchenholz

Letztendlich traf die Denkmalschutzbehörde die Entscheidung, da Deutschlands älteste Seebrücke als Gesamtbauwerk unter Denkmalschutz steht. „Es wird wieder Lärche. Was anderes hat der Denkmalschutz nicht zugelassen“, sagt Golon. Also werden Einheimische und Touristen auch künftig über einen Holzboden aufs Meer laufen. Der Eigenbetrieb investiert rund eine Million Euro. „Bei den Materialkosten liegen wir schon bei 600 000 Euro“, so der Heringsdorfer.

Unter den Lärchenbohlen wird die Ostseedienst GmbH, die sich auf Hafen- und Steganlagenbau spezialisiert hat, ein Tropenholz verbauen. Auf dem 285 Meter langen maritimen Gehweg kommt über der Beton-Konstruktion der Brücke ein Bongossi-Belag. Bongossiholz wird vor allem aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit geschätzt.

Ein Lichtkonzept für Romantiker

Die Knie- und Fußleisten am Geländer der Brücke – der Steg ist drei Meter breit, die Zwischenplattformen acht Meter – sollen ebenfalls aus Lärchenholz sein, lediglich der Handlauf wird aus Kunststoff gefertigt, so Golon. Ein Hingucker soll die beidseitig durchlaufende Handbeleuchtung werden. Mit dem Lichtband rechts und links entfallen die jetzigen Leuchten auf der Brücke. Von dem Lichtkonzept sollen vor allem die Romantiker profitieren, die beim Blick in den Sternenhimmel kein störendes Licht mehr haben. „Das Lichtband strahlt nach unten. Außerdem können wir die Farben auch mal wechseln“, sagt Golon.

Auch wenn es während der Bauzeit zu Einschränkungen an der Seebrücke kommt, der Zugang zum Restaurant soll jederzeit gewährleistet sein. Der Umschlagplatz für das Material wird am Strand eingerichtet, so Golon zur größten Baumaßnahme des Eigenbetriebes in diesem Jahr.

In den vergangenen Jahren haben besonders Stürme der Seebrücke stark zugesetzt. Vor 16 Jahren gab es bei einem Herbststurm enorme Schäden. Damals wurde der Holzaufbau des Seesteges saniert. Im Oktober 2020 musste die Seebrücke wegen Sturmschäden für Spaziergänger gesperrt werden.

Vor fünf Jahren wurde für eine halbe Million Euro der in die Jahre gekommene „Motor“ der Seebrücke modernisiert. Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen und die Elektrik wurden erneuert. Eigentümer des Wahrzeichens ist die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.

Von Henrik Nitzsche