Trassenheide

Das Familien- und Wellnesshotel „Seeklause“ in Trassenheide plant eine neue Attraktion auf seinem Gelände. Wie in der Gemeindevertretung am Mittwochabend öffentlich bekannt wurde, soll in einem bereits vorhandenen Gebäudetrakt ein Indoor-Spielplatz für Kinder errichtet werden. Voraussichtlich im kommenden Sommer soll mit dem Bau begonnen werden.

Geplant ist, dass zum Winter 2022/23 die ersten Kinder dort toben dürfen. Die Weichen für den Bau des Indoor-Spielplatzes wurden am Mittwochabend gestellt. Die gewählten Volksvertreter nickten eine entsprechende Beschlussvorlage für die Änderung des jetzigen Bebauungsplanes ab.

Angebote in der Neben- und Nachsaison erweitern

„Wir möchten den Gästen auch an schlechten Tagen etwas Schönes bieten“, sagt Juniorchefin Anne Korinth nach der Sitzung. „An schönen Tagen gibt es auf der Insel jede Menge zu sehen – vom Strand bis hin zu unserem großen Piratenspielplatz. Aber wenn das Wetter ungemütlicher wird, zieht es die Gäste verständlicherweise ins Innere“, erklärt sie.

Und da sehen die Chefs der Seeklause noch etwas Nachholbedarf im Inselnorden. Es gebe nicht viele Orte, wo sich Familien mit den Kindern zurückziehen könnten. Auch im Sommer muss es eine Schlechtwetter-Alternative geben. „Manche Familien fahren dann erst nach Greifswald oder noch weiter weg, um sich dort mit ihren Kindern auszutoben“, sagt sie.

Schlechtwetter-Angebot für Regen-Tage

Hotel-Inhaber Frank Römer begründet den Schritt für den Bau eines Indoor-Spielplatzes vor allem damit, dass auch in der Neben- und Nachsaison den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten werden soll. „Die Nebensaison wird immer beliebter und wir spüren, dass die Menschen abseits der Hauptsaison die Insel Usedom ansteuern“, erklärt er. Zudem gebe es an der Ostsee nicht immer eine Schönwetter-Garantie. „Der August war vergleichsweise kühler, dafür der September schöner. In dem Monat waren aber kaum noch Ferienkinder hier, da sie wieder alle in die Schule müssen“, sagt Römer.

Derzeit befinden sich in dem besagten Gebäudetrakt noch jede Menge Geräte. Diese verschwinden und werden im benachbarten Mölschow untergebracht. „Wir müssen das bestehende Gebäude um ein Foyer und einen Aufenthaltsraum für die Eltern erweitern, denn nur so haben alle Gäste ausreichend Platz“, erklärt er.

Mit dem neuen Indoor-Spielplatz haben die Urlauber so die Möglichkeit, im Winter ihre Kinder vernünftig spielen zu lassen. „Nicht jeder Gast möchte bei Schnee, Eis und Matsch hinaus mit dem Nachwuchs“, erklärt Römer. Die vorhandenen Räumlichkeiten wurden von 180 auf 270 Quadratmeter erweitert.

Angebot vorerst nur für Hotelgäste

Zunächst ist angedacht, dass es ein Angebot nur für die Hotelgäste sein soll. Unter welchen Konditionen die Kinder des Ortes dort spielen können, ist noch in der Überlegung. „Uns wurde schon nahegelegt, dass die Kinder aus Trassenheide dort kostenlos spielen dürfen. Wenn die allerdings mit ihren Eltern kommen, ist die Anlage schnell voll“, so Römer. Und ein kostenloses Angebot nur für Kinder aus Trassenheide kann er sich auch schwer vorstellen. „Die Einheimischen bekommen ihr Bier ja in der Kneipe auch nicht kostenlos, nur weil sie hier wohnen“, sagt er.

In den vergangenen Jahren wurde an der Seeklause in Trassenheide immer wieder gebaut. Zuletzt investierte das Unternehmen in einen rund zwei Millionen Euro teuren Neubau – unter anderem mit Räumen für die Geschäftsführung, Seminarräumen oder auch Pausenräumen für die Mitarbeiter.

Von Hannes Ewert