In einer aufwendigen Rettungsaktion mussten die Seenotretter am Sonntag drei Wassersportler vor Freest bergen. Die Besatzung eines Motorbootes hatte sich am Sonntag etwa eine Seemeile nordöstlich von Freest nahe eines Schilfgürtels festgefahren. Ihr etwa sieben Meter langes Boot drohte bei schnell aufkommendem, stürmischen Wind mit Starkregen zu kentern, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) mit.

Der 43-jährige einheimische Skipper hatte sich außerdem, vermutlich bei einem Sturz, eine Schnittverletzung am Knie zugezogen, war völlig durchnässt und leicht unterkühlt. Dennoch gelang es den Wassersportlern Hilfe zu rufen.

Rettung bei Windstärke Acht

Gegen 16.20 Uhr alarmierte die Seenotleitung Bremen der DGzRS die Station Freest, die bereits wenige Minuten später bei bei Windstärke Acht mit dem Seenotrettungsboot zum Havaristen ausliefen. Am Unglücksort versorgten die freiwilligen Seenotretter zunächst den verletzten Bootsführer. Anschließend übernahmen sie ihn auf einer Schleifkorbtrage liegend auf die Heinz Orth.

Während drei Rettungsleute den Mann ins nahe gelegene Freest transportierten, blieb ein Seenotretter zur Sicherheit bei den beiden übrigen Besatzungsmitgliedern an Bord des Motorbootes. Dessen Lage hatte sich nach dem Durchzug der Schlechtwetterfront mittlerweile stabilisiert.

Nachdem die Seenotretter den verletzten Skipper in Freest an den Landrettungsdient übergeben hatten, fuhren sie zurück zum Havaristen, um ihn freizuschleppen. Nach mehreren Anläufen gelang es ihnen, das Motorboot in tieferes Wasser zu ziehen. Sie brachten es samt der restlichen Besatzung ebenfalls in den Hafen von Freest.

