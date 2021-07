Seezeichen und Fischerreusen sorgen für Irritationen bei Spaziergängern auf Usedom

Bansin/Peenemünde/Dewichow

Teils kräftiger Wind, schaukelnde Seezeichen und Begrenzungstonnen sowie Fischerreusen sorgten am Mittwochabend für jede Menge Irritationen bei Strandspaziergängern und anschließend reichlich Einsätze bei Feuerwehren, Seenotrettern und Rettungsschwimmern. Gleich mehrmals rückten sie aus, um vermeintlich verunglückte Personen zu retten.

Großeinsatz für die Strandretter

Zunächst sorgte ein Sucheinsatz am Strand von Bansin für jede Menge Aufmerksamkeit bei zahlreichen Spaziergängern. Die Ahlbecker Feuerwehr war am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit zwölf Kameraden und dem Schlauchboot an den Strand geeilt, um seitlich der Seebrücke nach einer Person im Wasser zu suchen. Neben der Feuerwehr kamen auch die DRK-Wasserwacht und der Seenotkreuzer der DGzRS aus Zinnowitz zum Einsatz. Zunächst meldete ein Spaziergänger, dass er im Wasser eine Person gesehen hätte, die mit den Armen winkt und praktisch um Hilfe bittet. Der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus.

Schaukelnden Seezeichen werden mit Personen verwechselt

„Wir hatten in der Vergangenheit häufiger das Phänomen, dass Spaziergänger anrufen und scheinbar hilflose Personen auf der Ostsee melden“, erklärt Wachturmleiter Sebastian Antczak vom Deutschen Roten Kreuz. Dabei entpuppten sich diese scheinbar hilflosen Personen als Bojen oder auch Fischreusen, die sich im Wasser durch die Strömung und den Wind hin- und herbewegen. „Für den Laien sieht es natürlich so aus, als würden dies winkende Menschen sein“, sagt er. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck schickte außerdem noch einige Kräfte am Strand entlang, um nach herrenlosen Kleidungsstücken zu suchen. Doch es war nichts zu finden.

Abgetriebenen Schwimmhilfen nicht hinterherschwimmen

Sebastian Antczak bittet darum, dass die Strandgäste nicht verloren gegangenen Luftmatratzen, aufblasbaren Schwimmhilfen oder sonstigen Spielzeugen hinterherschwimmen. „Derzeit herrscht heftiger ablandiger Wind und die Gäste bringen sich in Lebensgefahr, wenn sie hinausschwimmen“, sagt er. Oft seien er oder seine Kollegen mit Jetskis unterwegs, um die Gegenstände einzusammeln. Die aufblasbaren Einhörner, Haie und Co. gebe es mittlerweile an jeder Ecke auf Usedom. „Seit zwei Jahren hat die Anzahl dieser Spielutensilien zugenommen. Dementsprechend steigt auch die Anzahl der Suchen am Strand“, so Antczak.

Auch Kormorane, die auf dem Wasser verweilen und immer wieder mit dem Kopf untertauchen, um nach Nahrung zu suchen, wurden schon für hilflose Personen gehalten. „Es gibt viele Urlauber, die vielleicht zum ersten Mal an der Ostsee sind und sich mit den Gegebenheiten noch nicht auskennen“, sagt Antczak. Er kann aber auch verstehen, dass sich manche Leute dann Sorgen machen.

Suche auch am Peenemünder Strand

Für reichlich Aufsehen sorgte am Mittwochabend ein Feuerwehreinsatz in Peenemünde. Ähnlich wie in Bansin wurde auch dort gemeldet, dass sich eine hilflose Person im Wasser befindet und nicht mehr von alleine an Land gelangt. Wie Oliver Schlorff von der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen berichtet, wurde auch hier die scheinbar hilflose Person mit der Begrenzungstonne des Sperrgebiets verwechselt.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren der Rettungshubschrauber „Christoph 47“, die Seenotretter mit ihrem Schiff „Heinz Orth“ aus Freest und die DLRG-Wasserrettung mit einem Jetski aus Karlshagen. Die Freiwillige Feuerwehr Ückeritz rückte ebenfalls mit ihrem Schlauchboot an, brauchte dies aber nicht zu Wasser lassen.

