Sein Honig geht von Usedom bis nach Gran Canaria

Neu Sallenthin

Fast ein halbes Jahrhundert widmet sich Lothar Wilke schon den Bienen. 16 Völker leben mit ihm in Neu Sallenthin, einem Ortsteil von Bansin. Er erzählt von den Anfängen, „Reinigungsflügen“, Honigkreationen und warum er mal drei Tage dicke Beine hatte.

Herr Wilke, schmeckt Ihnen eigentlich noch Honig?

Na klar, jeden Morgen esse ich einen Löffel Honig.

Wann hat das mit der Liebe zu den Bienen mal angefangen?

Meine Frau kam auf die Idee, einen Garten anzuschaffen. Ich plante auf dem elterlichen Grundstück einen Garten und habe dort rund 80 Bäume und Sträucher gepflanzt. Der Ernteerfolg blieb aus, weil es hier keine Bienen gab. So fing ich an, mich mit Bienen zu beschäftigen. Das war 1974.

Seit acht Jahren sind Sie Vorsitzender des Usedomer Imkervereins. Fehlt es auch bei Ihnen am Nachwuchs?

Nein, gar nicht. Aktuell sind wir knapp 30 Mitglieder. Im Schnitt sind wir zwar um die 60 Jahre alt, dennoch gibt es junge Leute, vor allem auch Frauen, die sich der Imkerei annehmen. In Trassenheide und Neuendorf haben wir jeweils eine Frau Mitte 20, die dort mit ein und zwei Völkern begonnen haben. Wir betreuen sie.

Apropos Völker – wie viele sind es denn gegenwärtig in Neu Sallenthin?

Aktuell sind es 16 Bienenstöcke. Da muss man unterscheiden, da es zwölf Völker und vier Ableger (Jungvolk) sind.

Und inselweit?

Da liegen wir bei 255 Völkern. Wenn man bedenkt, dass ein Bienenvolk im Winter auf rund 10 000 Bienen, im Sommer sogar auf 60 000 kommt, haben wir hier inzwischen eine ordentliche Anzahl.

Gibt es unterschiedliche Bienenrassen?

Ja, auf Usedom haben wir zwei, die dominieren. Da ist die Buckfastbiene, die aus dem englischen Raum kommt. Die Mehrzahl unserer Imker hat aber die Carnicabiene, die aus Österreich stammt. Sie gehört zur Balkan-Rassengruppe und ist hier die nördlichste Vertreterin. Gezüchtet wurde sie anfänglich im südlichen Alpenraum. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat sie ihren Siegeszug an und verbreitete sich im deutschsprachigen Raum. Damit verdrängte sie die dort beheimatete dunkle Biene. Heike Aumeier hat in einem Forum mal schön beschrieben, was das bedeutet. Die Carnica ist eine Gebirgsbiene.

Immer wieder ist vom großen Bienensterben die Rede. Können Sie das bestätigen?

Ja, das gibt es. Das Problem ist hausgemacht. Viele Jahre erkläre ich den Imkern, dass sie ihre Waben Ende Juli abschleudern. Die Bienen müssen mit Ameisensäure behandelt werden, damit sie vor Milben geschützt sind. Die höchste Population der Milben haben wir im Sommer. Durch den Milbenbefall werden schädigende Viren übertragen. Weil aber viele Imker die Bienenstöcke bis zum Schluss stehen lassen, haben sie im Herbst keine Bienen mehr, weil die Milben da schon ganze Arbeit geleistet haben. Problematisch wird es von Jahr zu Jahr, da es auch immer weniger Blühflächen gibt.

Ist das alles, was man gegen die Milben tun kann?

Wir hoffen nicht. Deshalb arbeite ich seit geraumer Zeit mit dem Riemser Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit zusammen. Meine Völker werden regelmäßig kontrolliert. Am Computer kann ich Messwerte aus einer geschlossenen Bienenbeute ablesen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gewicht der vorhandenen Nahrung übermittele ich über unsere Webseite. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse tauschen wir mit unseren Vereinsmitgliedern aus.

Die Imker der Kaiserbäder haben es zuletzt bis in die Kommunalpolitik geschafft. In einer der jüngsten Gemeindevertretersitzungen gab es sogar einen Beschluss. Was hatte es damit auf sich?

Dabei ging es um die Feststellung der Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung. Wer künftig in die Kaiserbäder zieht, muss wissen, dass es hier Bienen gibt. Das war in der Anfangszeit noch anders. Ich erinnere mich an die 70er-Jahre. Da haben Bienen im Frühjahr bei ihrem Reinigungsflug dafür gesorgt, dass die eine oder andere weiße Wäsche, die auf der Leine hing, zugekotet wurde. Daraufhin bekamen die Imker hinter dem Wasserwerk in Ahlbeck ihre Bieneninsel, um möglichst weit weg zu sein von den Wohngebieten. Die gibt es aber nicht mehr. Alles andere zur Haltung regelt das Bienenrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Was schafft denn ein Honigproduzent wie Sie im Jahr?

Pro Volk und Jahr liege ich normalerweise bei 30 bis 50 Kilogramm. Bei mir gibt es Rapshonig und Blütenhonig. Wegen des schlechten Wetters im vergangenen Frühjahr war die Ausbeute aber diesmal geringer. Seit dem vergangenen Jahr biete ich auch original Wabenhonig an. Das Besondere daran ist, dass durch den Naturwabenbau der Honig in der vorgegebenen Wabe naturbelassen und mit dem Naturbienenwachs gegessen wird. Er sieht aus wie ein runder Käse. Das ist Natur, das schmeckt.

Stehen Sie noch auf Märkten, um den Honig zu verkaufen?

Bis 2018 schon. In meinem Alter muss ich da nicht mehr stehen. Inzwischen verkaufe ich außer Haus oder verschicke die Gläser, zumeist an Stammkunden.

Wohin geht die weiteste Lieferung?

Auf die Kanarischen Inseln nach Gran Canaria. Dort leben Deutsche, die den Honig von mir einfach mögen. Dass der Transport teurer ist als das Produkt, stört sie nicht. Mal wollen sie den Rapshonig, mal den Blütenhonig. In den vergangenen Jahren sind auch die Hotels gute Abnehmer geworden.

Was macht der Imker eigentlich im Winter?

Er bereitet die Saison vor und reinigt die Gerätschaften.

Wie oft wurden Sie von Bienen schon gestochen?

Ich habe wohl schon fast 1000 Stiche abbekommen. Im vergangenen Jahr hatte es mich an einem warmen Sommertag erwischt. Ich bekam nicht mit, das ein Gewitter aufzog und die Bienen darauf reagierten. Sie krabbelten in die Hose – glauben Sie mir, ich hatte drei Tage dicke Beine.

Aber Bienenstich mögen Sie doch?

Ja. Jedes Jahr bekomme ich von einer guten Bekannten zum Geburtstag einen frischgebackenen Bienenstich.

Von Henrik Nitzsche