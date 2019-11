Seit 45 Jahren gutes Reizklima in Bansin

Bansin/Benz

In der Benzer Pension „Schwalbennest“ wurde mit etwas Verspätung jetzt der 45. Jahrestag der Gründung des Bansiner Skatvereins 73 gefeiert. Dazu begrüßte Vereinschef Ulf Heinitz neben den Mitgliedern und deren Partnern auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken sowie Simone Herse, Hotelchefin des Forsthauses Damerow.

Vizevorsitzender Gert Nitzsche, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört, ließ die Historie Revue passieren. Er erwähnte die alljährliche Meisterschaft zur Ermittlung des Skatmeisters und die seit 1992 ausgerichteten Sommerskatturniere, an denen stets auch zahlreiche Urlauber teilnahmen. Überregional mischten die Bansiner Skatfreunde bei Turnieren in Karl-Marx Stadt (heute Chemnitz) und Leipzig sowie beim Deutschland-Cup in Berlin-Mariendorf mit. Hinzu kamen jahrelange Vergleichskämpfe mit dem „Moabiter Hut“ und der „Waldkraiburger Bockrunde“ aus Bayern.

Genauso gern erinnern sich die Freunde der 32 Karten an Vereinsfahrten nach Stuttgart, Nürnberg, zum Bodensee und nach Berlin – stets unter Mitwirkung des Hoteliers Gerhard Gühler. Als die Usedomer herzliche Glückwünsche zum 50. Jahrestag des Vereins in Bayern überbrachten, stand auch der Besuch des Oktoberfestes in München auf dem Programm. In Erinnerung bleiben zudem die Turnierveranstaltungen im Bansiner Parkhotel, das damals von Simone Herse geleitet wurde. Zum Vereinsleben gehörten Kegel- bzw. Bowlingabende, Grillfeten und Jubiläen.

Seit 1996 wurde alljährlich der von der Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG unterstützte OZ Usedom Cup ausgetragen – zuerst mit Achter- und Viererteams, zuletzt als Tandemmeisterschaft in der Koserower „Hansekogge“. Vor drei Jahren hat sich der Verein dem Deutschen Skatverband angeschlossen und spielt erfolgreich bei der Meisterschaftsrunde mit.

Karin Buchholz und Brigitte Fürhoff vom Geschichtsverein haben in Kooperation mit dem Skatverein eine Broschüre „Skat in Bansin“ erstellt und jetzt überreicht. Darin sind unter anderem alle Erstplatzierten der Meisterschaften aus über viereinhalb Jahrzehnten aufgeführt sowie etliche weitere interessante Details zusammengetragen.

Während der Jubiläumsfeier wurden Ulf Heinitz für die Stärkung des Vereins in schwierigen Zeiten sowie Erhard Werth als unentbehrlicher Statistiker und Schatzmeister mit einem Präsentkorb geehrt. Karin Buchholz und Brigitte Fürhoff hatten von der OZ Karten zum Abschlusskonzert des Musikfestivals erhalten.

Von Gert Nitzsche