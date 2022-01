Seit 60 Jahren frönt ein Wolgaster seiner Leidenschaft – dafür legt er sich auch mal auf die Matte

Wolgast

Er kann es noch immer noch: Ziemlich filmreif legten am Dienstag Hans-Jürgen Glöckner und der frühere Europameister Günther Baltsch einen Tai-otoshi auf die Matte. Die beiden gestandenen Männer sind bei Motor Wolgast Judoka mit Leib und Seele. Für Hans-Jürgen Glöckner, der von allen liebevoll Bimmel genannt wird, ist es ein ganz besonderer Tag: Seit 60 Jahren ist der Wolgaster aktiver Judoka im Verein. Das macht dem 68-Jährigen so schnell keiner nach.

Glöckner kam durch den großen Bruder, der ebenfalls Judo machte, zum Sport. „Im Februar war ich zum ersten Mal zum Probetraining, im Mai 1961 wurde ich offiziell Mitglied in der Sektion Judo“, erinnert er sich. Schnell stellten sich bei dem sportlichen Jungen Erfolge ein. Er wurde Kreismeister, dann Bezirksmeister. „Den Bezirksmeistertitel habe ich über 20 Mal gewonnen, ich war da sehr stolz darauf“, erinnert er sich. Dann ging es zu den DDR-Meisterschaften und nach der Wende zur Deutschen Meisterschaft, wo er zweimal Silber und fünf Mal Bronze holte.

Auch gegen späteren Olympiasieger gekämpft

„Meine größten Erfolge habe ich immer mit der Mannschaft geholt, wir haben uns gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt“, erinnert er sich. Dass er im Judosport keinen Meistertitel holte, schmerzt ihn nicht. „Ich habe schließlich gegen wirkliche Größen auf der Matte gestanden“, sagt Hans Jürgen Glöckner. Einer seiner Gegner war Detlef Ultsch, der spätere Olympiasieger und Judo-Bundestrainer. „Wir wurden trotzdem immer mit großem Respekt behandelt, denn die Wolgaster Judoka waren bekannt für ihre sehr guten Leistungen“, weiß Glöckner.

Hans-Jürgen Glöckner war schon in jungen Jahren sportlich aktiv - wie dieses Mitgliedsbuch von Motor Wolgast zeigt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Das hing auch damit zusammen, dass die Peene-Werft Wolgast, wo „Bimmel“ nach dem Abitur als Motorenschlosser und bis 1990 als Brigadier arbeitete, die sportlichen Aktivitäten der Beschäftigten immer großzügig unterstützt hat. Nach der Werft wechselte „Bimmel“ dann 1991 ins Jugendamt des Kreises als Jugendpfleger, ehe er seine letzte berufliche Herausforderung als Arbeitsvermittler im Jobcenter fand.

Kampfrichter und Übungsleiter

Hans-Jürgen Glöckner (r.) ist seit 60 Jahren als Judoka bei Motor Wolgast aktiv. Mit dem früheren Europameister Günther Baltsch demonstriert er einen Tai-otoshi, einen der 40 Judowürfe. Quelle: Cornelia Meerkatz

In dieser Zeit war seine Laufbahn als aktiver Sportler zwar beendet, doch der Judomatte blieb er als Kampfrichter treu. Auch als Übungsleiter brachte er seine Erfahrungen ein. einmal noch, 2016, wurde er aktiver Kämpfer und trainierte dafür hart, um wieder fit zu sein: „Ich habe an den Deutschen Seniorenmeisterschaften teilgenommen und wurde Dritter“, berichtet er mit Stolz in der Stimme. Mittlerweile gehört er zum Vorstand des Vereins. „Judo ist und bleibt nun mal mein Leben“, meint er.

Doch noch Deutscher Meister

Die Deutschen Meisterehren, die ihm als Judoka verwehrt blieben, holte er sich schließlich doch noch: 2014 und 2020 wurde Hans-Jürgen Glöckner im Beachvolleyball Deutscher Meister. Dieser Sport fasziniert ihn ihn genau so wie Judo und noch kann er nicht davon lassen. Deshalb hofft er inständig, dass in diesem Jahr den Beachvolleyballern Corona keinen Strich durch die Spiele am Strand macht.

Auch in den kommenden Jahren will Hans-Jürgen „Bimmel“ Glöckner dem Judosport die Treue halten. Und ein bisschen Fetz auf der Matte gibt’s ja auch noch – wenn sich die Alten Herren immer am Dienstag zu ein bisschen sportlicher Betätigung mit einem Minifußball und der einen oder anderen Dehnungsübung auf der Matte treffen.

Von Cornelia Meerkatz