Greifswald

60 Lehrer und Erzieher wurden zum Auftakt am Montagabend im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegen das Corona-Virus geimpft, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte. Bis kurz vor 21 Uhr lief die Aktion. Am Dienstag sollte es in den Impfzentren des Kreises weitergehen. Ab 17.30 Uhr würden ausschließlich pädagogische Fachkräfte geimpft.

Ende der Woche wolle man einen Zahn zulegen: „Am Freitag werden in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk ausschließlich pädagogische Fachkräfte geimpft“, kündigte Kreisimpfmanager Dr. Timm Laslo an. Man hoffe, so ein gutes Stück voran zu kommen. Laslo verteidigte die Impfstrategie des Kreises: In den Zentren, betonte er, könne parallel auf mehreren Straßen unabhängig voneinander durch eingearbeitete Teams unter optimalen Bedingungen zügig geimpft werden. Daher gebe es gute Gründe, die pädagogischen Kräfte in die Impfzentren zu laden und nicht mit mobilen Teams zu arbeiten wie es andere Landkreise tun.

Der Kreis hatte vor dem Impfstart für diese Berufsgruppe die impfwilligen Personen in allen in Frage kommenden Einrichtungen eigenständig erfassen lassen. Anhand dieser Meldebögen, erfolge jetzt die Terminvergabe für die Impfzentren. Während sämtliche sonstigen Impftermine zentral über das Land vergeben werden müssen, agiere der Kreis in diesem Falle in Eigenverantwortung.

Außenstelle in Anklam wird eröffnet

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald öffnet außerdem mit dem Standort in Anklam zumindest kurzzeitig seine erste Außenstelle für Impfungen gegen das Coronavirus. Am kommenden Donnerstag und Freitag könnten dort Impfwilligen ab 80 Jahren die schützenden Spritzen verabreicht werden, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Dienstag. Voraussetzung sei, dass sie bereits ein Berechtigungsschreiben erhalten haben.

Termine könnten sie über die zentrale Terminhotline buchen. Der Landkreis habe vom Land 260 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer bekommen, die möglichst schnell verabreicht werden müssten. Die Außenstelle soll künftig immer wieder den Betrieb aufnehmen, wenn ihr Impfstoffdosen zugeteilt werden.

Neben den zentralen Impfzentren in Greifswald und Pasewalk ist Anklam die erste Außenstelle, die den Betrieb aufnimmt. Sechs weitere Außenstelle etwa in Loitz, Ueckermünde oder Penkun seien zwar fertig eingerichtet. Sie können laut Froitzheim wegen fehlenden Impfstoffes aber noch nicht betrieben werden.

Von OZ