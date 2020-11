Seit drei Jahrzehnten gibt es diesen schmucken Laden in Ahlbeck

Ahlbeck

Den runden Geburtstag hatten sich Petra und Jörg Walter eigentlich anders vorgestellt. Mit verschiedenen Aktionen und kleinen Gewinnspielen wollten sie feiern, was 1990 in Ahlbeck begann. Sie beschreibt es als „Freiheit, die wir uns geschaffen haben“. Denn kurz nach der Wende eröffnete sie „Petras Schmuckkästchen“ – und bis heute hält die schmuckvolle Zeit an. „Aktuell passt die Geburtstagsfeier nicht, deshalb werden wir das auf 2021 verschieben“, sagt die Ahlbeckerin, die seit zwölf Jahren ihr Geschäft in dem schlossähnlichen Neubau in der Seestraße 12 hat.

Angefangen hat alles ein paar Häuser weiter in Richtung Ortsmitte. In der Seestraße gab es schon zu DDR-Zeiten ein Uhren- und Schmuckgeschäft. „Da habe ich als Verkaufsstellenleiterin gearbeitet“, erzählt Petra Walter. Vornehmlich Bernstein und Uhren von Ruhla und Glashütte schmückten die Schaufenster. „Im Sommerurlaub 1990 ist die Idee gereift, sich selbständig zu machen. Die Ungewissheit war groß und der Gedanke, man kommt nach Hause und ist seinen Job los“, sagt Jörg Walter, der auf der Werft in Wolgast beschäftigt war.

Seine Frau übernahm das Geschäft, zwei Jahre später folgte er. „Gold- und Silberschmuck waren nach der Wende besonders gefragt. Wir konnten nun auch andere Uhrenmarken anbieten“, erinnert sich die 52-Jährige an die Anfangsjahre. Das Geschäft mit der Zeit und dem Schmuck überstand auch ein Ereignis, das Petra Walter am liebsten vergessen würde. Im November 2011 überfiel ein Räuber die Verkäuferin im Laden und stahl 25 Ringe im Wert von 55 000 Euro. „Den haben sie nie geschnappt“, sagt Jörg Walter.

Dass die Jubiläumsfeier auf 2021 verlegt wird, passt dann wieder mit dem zweiten Geschäft – dem „Body Fashion“ in der Seestraße, das vor 25 Jahren eröffnet wurde. Fünf Mitarbeiter beschäftigen die Ahlbecker mittlerweile und haben in all den Jahren gelernt, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden und zu halten. Mit Sohn Max (23) steht schon die nächste Generation in den Startlöchern, um das Geschäft fortzuführen.

Und was nie ein Thema war, ist coronabedingt eines geworden – mehr Online-Präsenz. „Wir sind dabei, eine Homepage zu erstellen. Künftig wollen wir auch stärker die sozialen Medien nutzen.“

Von Henrik Nitzsche