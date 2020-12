Selbstgebastelter Schmuck für Wolgaster Tannenbäume

Wolgast

Gegenwärtig betreuen zwölf Tagesmütter in Wolgast täglich bis zu fünf Kinder – einige Plätze sind noch frei – in ihren Räumlichkeiten. Eine Tagesmutti führt sogar einen Vertretungsstützpunkt in der Stadt, so dass die Eltern bei Urlaub, Weiterbildung oder Krankheit auf Ersatz hoffen können.

Dank des Einsatzes der Tagesmütter und ihrer Schützlinge sind die Tannenbäume auf dem Wolgaster Rathausplatz nun festlich geschmückt mit selbstgebasteltem Schmuck. Ein Hingucker zum verkaufsoffenen Samstag – heute sind die Altstadtgeschäfte bis 18 Uhr geöffnet.

Von Tilo Wallrodt