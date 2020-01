Seniorenobjekt in Wolgast: 25 Wohnungen ab April bezugsfertig

Wolgast

Der Umbau des Wohnblocks in der Hufelandstraße 9/Ecke Baustraße 22 in Wolgast-Nord neigt sich allmählich seinem Ende. Wegen des verzögerten Baubeginns verschiebt sich nun auch der Fertigstellungstermin um gut drei Monate. „Ende März/Anfang April sollen die Wohnungen bezogen werden“, sagt Ralf Pens, Geschäftsführer der federführenden Wohnungsgenossenschaft Wolgast (WGW). Bereits jetzt seien rund 90 Prozent aller Wohnungen an potenzielle Mieter vergeben, was verdeutlicht, wie enorm der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum in Wolgast inzwischen ist.

In den vergangenen Monaten wurde der aus DDR-Zeiten stammende Plattenbau gründlich umgekrempelt. „Von der alten Bausubstanz sind eigentlich nur die äußeren und ein Teil der inneren Betonwände übrig geblieben“, schildert Pens. Und auch die äußere Gestalt des Objekts hat sich verändert – in einem Bereich wurden zwei Etagen zurückgebaut. Derzeit bestimmen im Inneren unter anderem die Trockenbauer, Maler, Elektriker und Fliesenleger die Szenerie.

25 altersgerechte Wohnungen mit Balkonen

Fliesenlegermeister Thomas Löschke bringt die Fliesen in einem der recht geräumigen Bäder an. Quelle: Tom Schröter

Die Nutzungsstruktur des Blocks wurde neu zugeschnitten. Insgesamt 25 altersgerechte Anderthalb-, Zwei- und Dreiraumwohnungen mit einer Grundfläche von 40 bis 66 Quadratmeter sind entstanden. Die Quartiere verfügen über komfortable Bäder und, bis auf eine Ausnahme, über Balkone, die Anfang März montiert werden sollen.

Im Februar werden zwei Fahrstühle eingebaut, dank derer die künftigen Bewohner bis in das Kellergeschoss fahren können, wo der Vermieter für Abstell- und Auflademöglichkeiten für die Elektromobile sorgen will, die sich bei der älteren Generation zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Im Erdgeschoss zieht die Diakonie-Sozialstation ein

Das Erdgeschoss des Eckblocks ist unterdessen für die künftige Diakonie-Sozialstation reserviert, die aktuell ihren Sitz noch in der Maxim-Gorki-Straße 4 hat. Außerdem befinden sich im Parterre sechs Appartements für betreutes Wohnen. „Mit dem Träger wurde vereinbart, auf der Hofseite einen Wintergarten anzubauen, der von den Mietern der Appartements genutzt werden kann“, berichtet der WGW-Geschäftsführer weiter. Zudem werde das sich anschließende Außengelände mit Bäumen, einem Spazierweg und möglicherweise einigen Fitnessgeräten für Senioren versehen.

Alles in allem investiert die WGW etwa 3,5 Millionen Euro in das Bauvorhaben und stellt sich so weiter auf eine stetig alternde Mieterschaft ein. Finanziert wird die beachtliche Investition über ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie über Zuschüsse und Eigenmittel.

Ende März/Anfang April soll das neu hergerichtete Wohnobjekt der Wohnungsgenossenschaft Wolgast (WGW) bezogen werden. Quelle: Tom Schröter

Weitere Bauvorhaben der WGW

An den Bezug des Wohnkomplexes im Frühjahr soll sich zeitlich ein Neubauvorhaben anschließen. Voraussichtlich Ende März will die WGW mit dem Bau einer neuen Geschäftsstelle auf einem bereits abgesteckten freien Grundstück in der Goethestraße 3 starten. „Noch im Januar rechnen wir mit der Baugenehmigung“, blickt Ralf Pens voraus.

Geplant ist ein Zweckbau über zwei Etagen, in dem sich zum Beispiel auch ein Schulungs- und Versammlungs- sowie ein Beratungsraum befinden sollen, die dem Aufsichtsrat und bei Treffen mit Hausgemeinschaften ausreichend Platz bieten. Dank des Neubaus sollen sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter spürbar verbessern. Außerdem soll die neue Geschäftsstelle, anders als der bestehende Anlaufpunkt in der Hufelandstraße 16, barrierefrei sein.

Mehr zum Lesen:

Von Tom Schröter