Sensationeller Aktenfund im Peenemünder Museum

Der sensationelle Fund ist über 100 Jahre alt. Bei Aufräumarbeiten wurde in einem Zwischenboden im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde eine historische Akte der Polizeiverwaltung Wolgast aus der Weimarer Republik und der frühen Nazizeit entdeckt. Auf 344 Seiten gibt sie einen Einblick in die Polizeiarbeit und die politische Umwälzung in Nazideutschland zwischen 1919 und 1939.

„Den Dokumentenschatz haben wir in einem Karton gefunden. Auf der zusammengenähten beigefarbenen Papiermappe stand der Aufdruck ‚Acta der Polizei-Verwaltung zu Wolgast‘ und der handschriftlichen Ergänzung ‚betreffend Politische Polizei, Verschiedenes – 1919‘“, sagt Thomas Köhler vom Museum. „Sie ist historisch unglaublich wertvoll, weil sie regionale Einblicke in eine politisch sehr bewegte Zeit bietet. Sie gehörte ursprünglich dem Wolgaster Magistrat beziehungsweise dem Bürgermeister als Ortspolizeibehörde“, so der Archivar.

Ein Fahrrad-Rückstrahler mit Hakenkreuz

Ein Eintrag datiert vom 25. Mai 1934: Die Rede ist von Kaufmann Hermann Krüger, der in seinem Geschäft in der Langestraße 10 Rückstrahler für Fahrräder verkauft, bei denen das Hakenkreuz mitleuchtet. Er hatte 24 solcher Rückstrahler zum Preis von 5,16 Reichsmark von der Firma Jakob Ravene Söhne in Berlin bezogen. Eine Sicherstellung konnte nicht erfolgen, da die Rückstrahler bereits ausverkauft waren. Unter Betreff „Schutz der nationalen Symbole“ heißt es in der Polizeiakte: „Sofern die Rückstrahler als nationaler Kitsch anzusehen sind, dürfte der Berliner Firma die weitere Lieferung zu untersagen sein“.

Vom Schmuggel von polnischen Landarbeitern stammt ein Bericht von Januar 1937. Oder von der Fahndung nach Johann Kluth, Elektromonteur aus Hamburg, der 1937 in Johannisburg (Ostpreußen) lebte. Die Geheime Staatspolizei vermutete bei ihm eine kommunistische Gesinnung, weil bei einer Durchsuchung in Kluths Wohnung „1000 Blatt Saugpapier (Rosa, gelb, blau und weiß), eine unbeschriebene Matrize, zwei Vervielfältigungsblätter und eine Blechflasche mit Druckerschwärze entdeckt wurden – deutliches Zeichen, „dass Kluth kommunistisches Propagandamaterial hergestellt hat“.

Reichsführer verbietet Modetanz

In die Aufzeichnungen schaffte es auch verbotene Musik. Das letzte Dokument in der Akte datiert vom 13. April 1939: Dabei handelt es sich um eine Weisung des Reichsführers SS betreffend „Unerwünschte Musik in der uniformierten Ordnungspolizei, Verbot des Modetanzes ‚Lambeth Walk‘, jüdische und nichtarische Komponisten“.

Fälle von vielen, die Einblicke in die Krisenbedingungen der Weimarer Republik bis hin zur nationalsozialistischen Machtübernahme geben. Sie beginnen mit einer Abschrift des Landrats Greifswald vom 24. April 1919 bezüglich der Aufstellung von sogenannten „Einwohnerwehren“, die in Reaktion auf den Spartakusaufstand in Berlin im Januar 1919 auch im Landkreis Greifswald gebildet wurden. „Nach 1933 dominieren Abschriften von Schreiben der Geheimen Staatspolizei Stettin. Darunter finden sich Namenslisten möglicher ‚staatsgefährdender Einwohner von Wolgast und Umgebung‘. Die Akte enthält auch viele skurrile Geschichten“, sagt Köhler.

Wolgaster Geschichte kehrt zurück

Weil bei der inhaltlichen Prüfung der Dokumente nirgendwo Bezug auf Peenemünde genommen wird, hat das HTM den historischen Fund nun an die Stadt Wolgast übergeben. „Ein Stück Wolgaster Geschichte kehrt zurück“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) bei der Übergabe in Peenemünde. Wann und auf welchem Wege die Akte in den Sammlungsbestand des Peenemünder Museums gelangte, kann niemand nachvollziehen, so Köhler.

Weigler hatte Museumsleiter Stefan Rahde mitgebracht, der den Peenemündern ein großes Lob zollte. Denn die historische Akte ist bereits digitalisiert, was die wissenschaftliche Aufarbeitung erleichtert. „Vielleicht finden sich Gegenstücke in Greifswald und Stettin“, sagt Rahde. Wie er das Konvolut aus Akten über einen Prozess von der Demokratie zur Diktatur präsentieren will, weiß Rahde noch nicht. „Vielleicht wird es eine Sonderausstellung, vielleicht machen wir daraus ein Schülerprojekt. Oder wir präsentieren einzelne Episoden in digitaler Form“, so der Museumschef.

Episoden, wie diese: Am 6. März 1939 geriet eine Schallplatte in den Fokus der Geheimen Staatspolizei. Im Bericht heißt es: Die von der Elektrola G.m.b.H. Berlin herausgebrachte Grammophonplatte „Ade mein schönes Südtirol“ – Rückseite „Das Schönste auf der Welt“ ist aus außenpolitischen Gründen unerwünscht. Sämtliche Elektrola-Verkaufsstellen sowie Schallplattenläden sollten aufgesucht und oben genannte Platte beschlagnahmt werden. Vollzug wird auf dem Blatt am 14. März vermeldet: „In den hiesigen Schallplatten-Verkaufsstellen sind Grammophonplatten, wie oben bezeichnet, nicht vorhanden.“

