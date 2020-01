Heringsdorf

Die Serie der Aufbrüche von Transportern reißt nicht ab. Am Donnerstag wurden der Polizei mehrere Vorfälle aus Heringsdorf gemeldet. Die unbekannten Täter verursachten insgesamt einen Sachschaden von etwa 8000 Euro. Der Stehlschaden ist noch nicht bekannt.

Die abgestellten Transporter befanden sich in der Seestraße, Kavaliersweg, Rudolf-Breitscheid-Straße, Lindenstraße und Finkenweg. Aus einem Transporter wurde Werkzeug im Wert von 500 Euro gestohlen. In den anderen Fällen wurde entweder nichts entwendet oder aber Diebesgut mit einem Stehlschaden im zweistelligen Bereich. Dennoch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Bei einem Angriff in der vergangenen Nacht, gegen 1 Uhr, konnte eine am Transporter installierte Alarmanlage die Täter in die Flucht schlagen. Hier entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

In der Region kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Aufbrüchen von Firmentransportern. Dabei wurde vor allem Werkzeug gestohlen. Vor allem die Insel Usedom war von diesen Straftaten betroffen. Weil ein möglicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen wird, wurde im Kriminalkommissariat Anklam eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung weiter um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der genannten Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf 038378/2790 oder unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Henrik Nitzsche