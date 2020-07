Zinnowitz

Am späten Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz zu einem Einsatz nahe der B 111 auf Höhe des dortigen Blitzers zwischen Bannemin und Zinnowitz gerufen. Rund 100 Meter von der Bundesstraße entfernt, brannte eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. Am Mittwoch teilte die Polizei in Anklam mit, dass nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt gestellt wurde. Laut Feuerwehr wurden bei dem Einsatz Verpackungsreste von Silvesterkrachern für Kinder gefunden. Unter anderem waren Wunderkerzen dabei. Ob diese ausschlaggebend für den Brand waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Lesen Sie auch:

Das war der Grund für den Feuerwehreinsatz in einem Zinnowitzer Hotel

Von Hannes Ewert