Ende Oktober begannen in Zempin auf Usedom die Strandaufspülungen. Diese waren notwendig, weil durch vergangene Sturmfluten jede Menge Sand abgetragen worden war. Tag für Tag arbeiteten sich die Aufspüler bis nach Stubbenfelde vor. Am Sonntag rückte das Saugbaggerschiff ab. An Bord des Saugbaggerschiffes wurde auch jede Menge Munition aus dem Zweiten Weltkrieg ans Tageslicht geholt.