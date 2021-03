Shoppen mit Negativ-Test: So sehen das Händler in Wolgast und auf Usedom

Insel Usedom/Wolgast

Seit Mitte Dezember war es still im Kaufhaus „Stolz“ in Koserow. Über 40 Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Ein Teil der Belegschaft kehrt nun zurück, da heute um 9 Uhr wieder geöffnet werden soll, wie Uwe Hornung, Prokurist des Unternehmens, informiert. Mit der Öffnung (Ostersamstag von 8 bis 20 Uhr) heißt es auch hier wieder Maske auf und Abstand halten. Click & Meet gilt auch hier – Shopping mit Terminvergabe. „20 Kunden pro Laden sind erlaubt“, sagt Hornung, der ab 6. April einen Mitarbeiter im Eingangsbereich postieren muss. Ab dem Tag heißt es nämlich Shoppen nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest.

Mit einer Ausweitung der Testpflicht versucht Mecklenburg-Vorpommern trotz steigender Infektionszahlen an den Öffnungsschritten festzuhalten. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald lag am Montag bei 132, landesweit bei 106,1.

Während der Besuch beim Friseur, im Nagelstudio oder bei der Fußpflege schon ab heute nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) möglich ist, muss beim Shoppen nach Ostern ein Negativ-Test vorgezeigt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Wochenmärkte, Blumen- und Buchläden sowie Gartenmärkte.

An der Stolz-Eingangstür heißt es dann – ein Zertifikat vorlegen mit negativem Testergebnis. Die Antigen-Schnelltests können in Testzentren oder Apotheken (Karlshagen und Zinnowitz) gemacht werden. Pro Woche hat man Anspruch auf einen kostenlosen Test. Während bei den Schnelltests in Apotheken oder den Testzentren die Identität der Testpersonen bescheinigt wird, ist das beim Selbsttest nicht so.

„Kundenstrom wird deutlich abnehmen“

Mit der Testpflicht wird der Kundenstrom deutlich abnehmen, vermutet der Prokurist. „Viele nehmen das nicht auf sich“, sagt er und kritisiert die Politik: „Ich vermisse eine Gleichbehandlung zu den Lebensmittlern. Die kaufen mittlerweile unsere Sortimente auf. Da findet eine politisch angestoßene Marktregulierung statt“, so Hornung.

Weniger Kunden erwartet auch der Wolgaster Uhrmacher Burkhard Wussow, wenn nach Ostern die Regelung gilt. „Den einen oder anderen wird es schon abschrecken. Ich habe keine Tests im Laden.“ Den Uhren-Batteriewechsel könne er aber auch weiter anbieten, ohne dass ein Kunde sein Geschäft betritt. „Ich bin in der Woche von 10 bis 16 Uhr da und habe eine Klingel an der Tür“, sagt Wussow, der in diesen Wochen vor allem mit Reparaturarbeiten beschäftigt ist. „Die Leute haben jetzt Zeit, da taucht auch die eine oder andere ältere Uhr mal auf.“

Von „gravierenden Auswirkungen“ spricht Steffen Trost, der in Wolgast und auf Usedom fünf Geschäfte (Schuhe und Mode) hat. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass in Baumärkten oder Supermärkten, wo sich die Menschen drängeln, keine Schnelltests erforderlich sind, in unseren Geschäften, wo maximal zwei bis drei Leute drin sind, aber schon. So treibt man die Kunden ins Internet. Wieder mal werden wir bestraft.“ Mit der jetzigen Terminvergabe komme wenigstens noch der eine oder andere. „Mit den Tests wird das dann auch vorbei sein“, sagt Trost.

Umgang mit Selbsttest bleibt unklar

Kritik kommt auch aus Heringsdorf: „Das schreckt die Kunden nur ab“, sagt Kerstin Bergmann, Inhaberin des Geschenkeladens „Bergmanns“ in der Heringsdorfer Friedenstraße, zur Landesregelung nach Ostern. Beim gegenwärtigen Termin-Einkauf würden ein paar Stammkunden kommen. 20 Minuten sind es je Termin – „manche nehmen gleich zwei, weil sie unseren Laden kennen“.

Ihr bereitet vor allem der Selbsttest Sorgen, der im Einzelhandel oder in Apotheken gekauft werden kann. „Ich habe keinen Schimmer, wie das funktionieren soll. Steht der Kunde etwa vor meiner Scheibe und testet sich selbst? Und dann soll ich ihm das auch noch bestätigen?“, so Kerstin Bergmann. Was passiert, wenn er positiv ist? Einfacher sei es da bei getesteten Kunden mit Zertifikat: „Das ist gut handhabbar.“

Vereinigung sieht Klärungsbedarf

Kritik kommt auch von der Vereinigung der Unternehmensverbände MV: „Das Einkaufsverhalten wird sich damit sicher nicht verbessern, weil es für die Kunden eine zusätzliche Hürde ist“, sagt Geschäftsführer Sven Müller. Bauchschmerzen habe er bei der Handhabung mit dem Selbsttest. „Wir sehen das kritisch, das rechtssicher abzubilden. Wenn beispielsweise vor den Augen einer Friseurmeisterin der Kunde einen Selbsttest macht. Das kann aber nicht die Aufgabe des Einzelhändlers sein, diesen zu bestätigen. Da ist noch Klärungsbedarf“, so Müller.

Von Henrik Nitzsche