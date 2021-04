Heringsdorf

23 Jahre alt ist das Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter der Heringsdorfer Brandschützer. An die 100 Einsätze fahren sie normalerweise pro Jahr. Als Schwerpunktfeuerwehr rücken die Heringsdorfer nicht nur zu Einsätzen in Heringsdorf, sondern auch in die Seebäder Ahlbeck und Bansin, nach Sellin, Gothen, Alt Sallenthin und Neu Sallenthin sowie Bansin Dorf aus. Jetzt in Coronazeiten ist es allerdings deutlich weniger, dennoch wird einsatzbereite und moderne Technik gebraucht.

Um so mehr freuen sich die 25 Männer und Frauen im aktiven Dienst gemeinsam mit allen anderen, dass nun eine neue Drehleiter in greifbare Nähe gerückt ist. Die Gemeinde Heringsdorf steuert für das neue Fahrzeug den dicksten Brocken, nämlich die Hälfte des Geldes bei: Stolze 400 000 Euro. Die andere Hälfte wird durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald (133683,50 Euro) und das Land bereitgestellt. 267 000 Euro werden als Sonderbedarfszuweisung für die Beschaffungskosten aus Schwerin zur Verfügung gestellt.

Drehleiter schon mal repariert

„Für die professionelle und schnelle Rettung von Leib und Leben ist dieses Neuanschaffung unerlässlich“, sagt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). So seien schon bei einer Inspektion im Oktober 2018 erhebliche Mängel an der Drehleiter festgestellt worden. „Sie wurde daraufhin nicht mehr zum Einsatz zugelassen, die Dekra hat sie als wirtschaftlichen Totalschaden deklariert“, so Marisken. Seitdem habe die Gemeinde mit Hochdruck daran gearbeitet, Fördermittel zu bekommen. dass nun endlich nach dieser langen Zeit geklappt hat, sei erfreulich.

Gemeindewehrführer Andreas Räsch (58) kennt das Dilemma mit der Drehleiter nur zu gut. Leitungen sind defekt, Öl lauft aus. Damit der Einsatz gewährleistet wird, hat die Gemeinde vor drei Jahren schon einmal 18 000 Euro in die Hand genommen, um die Reparatur zu gewährleisten. Nun muss sie erneut 13 400 Euro in die Reparatur investieren, weil die Drehleiter sonst wegen der nicht garantierten vollen Funktionsfähigkeit lediglich bis Juni dieses Jahres eingesetzt werden könnte.

Über ein Jahr Lieferzeit für neues Fahrzeug

Denn es steht zwar die Finanzierung für das neue Fahrzeug, aber die Lieferzeit beträgt mehr als ein Jahr. „Durch die Coroanpandemie hat sich das alles noch mal verzögert“, sagt der Wehrführer. Weil Gemeindevertretung und Verwaltung sehr wohl die große Einsatzbereitschaft der Wehr zu schätzen weiß und im Notfall für Einheimische und Urlauber sichere und schnelle Hilfe garantieren will, „muss die nochmalige Reparatur der Drehleiter durchgeführt werden“, so die Bürgermeisterin.

Wehrführer Räsch versichert, dass die Kameraden für die besondere Situation Verständnis haben. „Wir freuen uns dann umso mehr, wenn die neue Drehleiter kommt. Sie wird bis in eine Höhe von 30 Metern ausgefahren werden können, hat ein absenkbares letztes Leiterteil, um zum Beispiel in schwer zugängliche Fenster und auf Balkone zu gelangen und mit bis zu 350 Kilogramm belastet werden. Das ist schon das Modernste, was es gibt“, berichtet er.

Von Cornelia Meerkatz