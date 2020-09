Sie ist an der Vorpommerschen Landesbühne die Anna für alles

Zinnowitz

„Ich bin raus gegangen, weil der kleine Muck so böse war und Eselsohren gezaubert hat“, erzählt Anna Engel von ihren ersten Theaterbesuch an der Vorpommerschen Landesbühne. Da war sie vier oder fünf, und die Oma hatte sie in die Vorstellung geschleppt. Klingt nach einem echten Theatererweckungserlebnis. Wer so emotional am Geschehen ist, der bleibt neugierig auf Weiteres. Der kleine Muck hat ihr natürlich das Theater nicht vergällt, sondern die Bühne schmackhaft gemacht.

Sie spielte während ihrer Schulzeit in der Jugendtheatergruppe in Anklam, tanzte und spielte zehn Jahre bei „Die Peene brennt“. Dass sie studieren wollte war klar – etwas Breitgefächertes sollte es sein. Geschichte hatte eine gewisse Präferenz, mit Regie, Dramaturgie liebäugelte sie. Schließlich sind es Theaterwissenschaften an der Freien Universität Berlin geworden. „Man weiß nie, wie sicher die Theater sind,“ drückt sie ihre gesunde Skepsis aus.

Heute hat Anna Engel ihren Bachelor in Theaterwissenschaften in der Tasche und hat ihre Abschlussarbeit über die Verantwortung der Künstler in der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. Sie ist Dramaturgin an der Vorpommerschen Landesbühne, die rechte und die linke Hand von Schulleiter Wolfgang Bordel an der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz und manchmal auch das nette Fräulein hinterm Tresen im gelben Theater „Die Blechbüchse“. Der kleine Muck von einst, Erwin Bröderbauer, ist ihr Kollege auf der Bühne in „Die Peene brennt“. Also ein Multitalent, wie man es oft an der Landesbühne findet.

Mit dem Laptop auf den Knien

„Ich liebe die Abwechslung,“ euphorisiert die 23-Jährige ihre vielen Aufgaben. Sie selbst sieht sich in Zukunft im künstlerischen Bereich, aber vorerst bleibt sie die Anna für vieles. Die junge Frau ist keine von den Aufgedrehten, wie man sie manchmal am Theater hat, sie wirkt irgendwie still und bescheiden. Ihr liebstes Arbeitsinstrument ist ihr Laptop, mit ihm scheint sie eine Symbiose eingegangen zu sein. Meist sitzt er auf ihren Knien, egal ob sie gerade in Zinnowitz oder Anklam ist. Da sind Stundenpläne der Akademie drin, Recherchen zu Stücken, Ideensplitter und vieles mehr.

Dass das Theater ein „stückweit Familie“ werden würde, war nicht so klar, wie es scheint. Mit dem Vorsatz „Nie wieder Anklam“ ging sie zum Studium nach Berlin, und währenddessen kam ihr eine neue Berufsidee: Kriminalpolizei. Die Aufnahmeprüfung hatte sie schon bestanden, den Vertrag unterschrieben – und dann kam eine hochemotionale Verabschiedung auf offener Bühne von „ Peene brennt“ in Anklam. Und da schob sich plötzlich die Emotion, die man nur am Theater erlebt, vor die Nüchternheit des Kriminalistenberufs.

Kurz – nach einer schlaflosen Woche und vielen Gespräche mit Wolfgang Bordel hatte das Theater wieder die Oberhand. Apropos Hand. Das Theater griff nach der ihren, als Not am Mann war und die Schulleiterin der Akademie sich plötzlich verabschiedete. „Das ging alles sehr schnell“, erinnert sich Anna Engel. Im Oktober 2018 wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, ans Theater zu kommen. Im April 2019 war sie da. „Ich habe es bis heute nicht bereut,“ sagt sie. Und außerdem, Berlin sei zwar toll, aber liegt eben nicht an der Ostsee. Das Wasser braucht sie schon – und wo ist es näher als in Zinnowitz, wo sie jetzt wohnt.

Von Claudia Winter