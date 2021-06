Sie ist die freundliche Bedienung vom Steakhouse-Restaurant

Die gelernte Restaurantfachfrau Theresa Lange (25) gehört seit sechs Jahren zum Team des italienischen Steakhouse-Restaurants Da Camillo in der Ahlbecker Dünenstraße. „Unser Team kommt aus verschiedensten Ländern, wir verstehen uns blendend. Endlich ist unser Restaurant wieder geöffnet. Die Corona-Pause war schon ziemlich lang“, sagt sie. Sie bringt den Gästen nicht nur Fleischgerichte und Pasta an den Tisch. „Wer es mag, bekommt auch einen leckeren Eisbecher“, so die junge Frau. Ihr Favorit ist das Nudelgericht „Persette al Pomodoro fresco“.

Sie liebt ihre Heimatinsel und ist gern am Achterwasser an der Badestelle in Balm. Jetzt ist auch wieder ein Treffen mit den Freunden möglich. Im Fernsehen bevorzugt sie Reportagen über Länder und Tiere. Sie liebt weiße Rosen und steuert gern ihren Mercedes. Was würde sie mit einem großen Lottogewinn machen? „Ich würde mir ein großes Haus bauen. Und die Familie sollte ganz in der Nähe wohnen.“

Von Gert Nitzsche