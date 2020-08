Sie ist die neue Schulleiterin an der Heine-Schule in Karlshagen

Karlshagen

Seit mehreren Wochen befand sich Karlshagens Schulleiterin Marlies Schönberg mit ihrem Flugzeug namens Heine-Schule im Landeanflug auf ihren Ruhestand. Bis Mitte März war die Sicht auf die Landebahn herrlich. Dann zog ein schweres Unwetter namens „Corona“ auf. Sowohl die Crew (die Lehrerschaft), als auch die Passagiere (Schüler) erlebten Turbolenzen, wie es sie noch nie vorher gab. Die monatelangen Turbolenzen sind jetzt vorbei, ab Montag startet der Flieger wieder mit voller Auslastung. Sowohl bei der Besatzung als auch bei den Passagieren hat sich nicht viel geändert. Nur die Pilotin heißt nicht mehr Marlies Schönberg, sondern Diana Labahn. Die 43-Jährige startet ab Montag als neue Schulleiterin mit den Schülern durch. Am Freitag bekam sie im feierlichen Rahmen offiziell die Schulschlüssel überreicht.

Als Präsent gab es an die Nachfolgerin Diana Labahn ein Andenken an Asta Knüppel, der Vorgängerin von Marlies Schönberg, welche vor Kurzem verstarb. Quelle: Hannes Ewert

Camping-Urlaub statt Schulhof-Atmosphäre

Statt morgens pünktlich in der Schule zu sein und sich vom Pausenzeichen die Struktur des Alltags geben zu lassen, hat Marlies Schönberg ab Sonnabend ganz andere Fragen, die sie sich und ihrer Familie stellt. Reicht das Wetter für einen sonnigen Strandbesuch? Wo geht der nächste Urlaub mit dem Wohnwagen hin oder welches Buch lese ich als nächstes? Das könnten essentielle Fragen sein, um die sich die ehemalige Schulleiterin der Heine-Schule in Karlshagen jetzt Gedanken machen könnte. Nach 18 Jahren an der Spitze der Heine-Schule verlässt sie die Schule.

Bürgermeister Sven Käning überbrachte einen Blumenstrauß und die besten Wünsche für den Schulstart. Quelle: Hannes Ewert

Erstmal die Namen aller Kollegen lernen

Ihre Nachfolgerin Diana Labahn lernte in den vergangenen zwei Wochen das Lehrerkollegium kennen. „Ich musste erstmal alle Namen lernen“, sagt sie. Die zwei Wochen nutzte die Mutter eines erwachsenen Sohnes, um sich einen Überblick zu verschaffen. „Der Durchblick kommt mit der Zeit“, sagt sie.

Nordamtsleiterin Kerstin Teske reihte sich ebenfalls in die Schar der Gratulanten ein. Quelle: Hannes Ewert

Wunsch nach Rückkehr auf die Insel Usedom

Karlshagen und die Insel Usedom sind für die Mathe- und Physik-Lehrerin kein unbekantes Terrain. Labahn wurde in Wolgast geboren, legte 1995 ihr Abitur in Heringsdorf ab und arbeitete zuletzt als Oberstufenkoordinatorin an einem Gymnasium in Berlin. „Mein persönlicher Wunsch war es, wieder auf die Insel Usedom zurückzukommen. Da kam die Stellenausschreibung gerade richtig“, erzählt sie.

Lehrerin Ilona Wendorf ging gleichzeitig mit Marlies Schönberg in den Ruhestand. Quelle: Hannes Ewert

Einschulung im Haus des Gastes

Da ihr erster offizieller Arbeitstag am 1. August ist, wird sie am Sonnabend auch die Einschulung im Haus des Gastes vornehmen. „Mein Schulalltag ist jetzt anders –vorher hatte ich häufig die Oberstufe, jetzt sogar Erstklässler“, sagt er.

Neue Corona-Bedingungen an der Schule

Umfassend beschäftigte sich das Lehrerkollegium in den vergangenen Wochen mit dem neuen Schulalltag unter Corona-Bedingungen. „Es gibt vier verschiedene Lerngruppen. Das heißt, dass es für die unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Pausenzeiten gibt. Am Eingangstor werden sie getrennt. Sinn und Zweck ist, dass sich die Kinder auf dem Schulhof nicht so vermischen wie vorher“, erklärt sie.

Dankeschön von vielen Vertretern

Wortreich und emotional verabschiedete sich Marlies Schönberg nach 18 Jahren als Leiterin der Schule von ihrem Kollegium. Auch Vertreter des Elternrates, des Schulamtes sowie des Amtes Usedom Nord kamen, um sich von ihr zu verabschieden und der neuen Leitung alles Gute zu wünschen. Neben Marlies Schönberg ging auch Ilona Wendorf nach 41 Dienstjahren in Rente. Auch sie wurde herzlich und wortreich verabschiedet.

Von Hannes Ewert