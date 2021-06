Sie mag von den Kaiserbädern am liebsten Bansin

Bansin

„Mich zieht es regelmäßig an die Ostsee. Besonders schön finde ich von den Kaiserbädern Bansin“, sagt Renate Becker. Im polnischen Kolberg geboren, lebte sie viele Jahre in Hannover, nun im Südharz in Bad Sachsa. Die frühere Sparkassenangestellte hat einen engen Kontakt zu den drei Kindern und sieben Enkeln. Seit einigen Jahren hat sie ihr festes Domizil in Bansin in einem Bungalow nahe am Buchenpark. Von hier aus startet sie mit ihrer Schwester Karin zu Fahrradausflügen.

Eine besondere Leidenschaft ist das Wandern. Auf Usedom gibt es da einige Steigungen. Sie ist am liebsten in Richtung Steilküste nahe des Langenbergs unterwegs. Sie gehört im Harz zu einem Wanderclub, den es dort in vielen Orten gibt. Sie mag klassische Musik, aber auch Schlager. Für Entspannung sorgen bei ihr Fernsehabende mit Dokumentationen, Biographien oder Naturfilmen. „Ich schaue vieles, nur Krimis müssen es nicht sein“, sagt Renate Becker, der auch sehr gerne Sudoku-Rätsel löst.

Von Gert Nitzsche