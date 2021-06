Sie sind die neuen Bewohner im Swinemünder Meeresfischereimuseum

Swinemünde

Sie sind bunt, bewegen sich flink, lieben Äpfel und Möhren. Es sind Regenbogenkrabben – die neuen Bewohner des Museums für Meeresfischerei in Swinemünde. „Wir wollten die Aquarienausstellung ein wenig aufpeppen. Es gibt 13 Krabben. Sie sind bunt, bewegen sich flink und haben ein abwechslungsreiches Menü. Außer Fleisch fressen sie Gemüse und Obst“, erklärt Malgorzata Plonska-Nagaba vom Museum für Meeresfischerei.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regenbogenkrabben leben in freier Wildbahn hauptsächlich in Südamerika. Sie verdanken den Namen ihrer bunten Rüstung. Sie erreichen eine Länge von bis zu 20 Zentimeter. Sie sind zwar Räubertiere, aber für den Menschen stellen sie keine Bedrohung dar. In Aquarien leben sie in der Regel 5 bis 6 Jahre. Die Swinemünder Krabben werden sicherlich schnell bei Touristen populär werden. Schalentiere kommen gerne aus dem Wasser und haben keine Angst vor Menschen. Die Angestellten des Museums sagen, dass sie ihre Sammlung exotischer Tiere aus Meeren und Ozeanen erweitern wollen.

Von Radek Jagielski