Sie steht für „Krawallo“ und Usedom-Liebe: Ines Dold aus Herford

Bansin

Auf ihrem Shirt steht „Krawallo“. Was rabiat klingt, bezieht sich aber nur auf den Bandnamen ihres Mannes. Ines Dold aus Herford (Nordrhein-Westfalen) begleitet ihren Gatten bei den Bansiner Osterinseln. Während er bei dem Oster-Event musiziert, kümmert sich die 41-Jährige im Bastelzelt um die kleinen Besucher. Sie kann weder singen, noch ein Instrument spielen. Dafür kann die dreifache Mutter (11, 13 und 15 Jahre) Fußball spielen. Sie trainiert daheim eine Bambini-Mannschaft und ist am Wochenende viel zu Turnieren unterwegs. Die medizinisch-technische Assistentin arbeitet im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld und ist dort in der Neuropathologie beschäftigt. Ihre Arbeit ist die Entnahme von Gewebeproben, die bei neurochirurgischen Operationen entnommen werden, beispielsweise von Hirntumoren.

Die frühere Turnerin und Turntrainerin kennt Usedom seit vielen Jahren. Die Dolds sind Stammgäste bei den Spielfesten am Heringsdorfer Fischerstrand. „Da ist es doch selbstverständlich, dass wir jetzt auch in Bansin dabei sind.“

Von Henrik Nitzsche