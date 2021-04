Sie will Hotelfachfrau werden: Melanie Schröder aus Zirchow

Zirchow

Vor Melanie Schröder stehen spannende und wichtige Tage, die ihr Berufsleben beeinflussen. Die 19-Jährige absolviert nämlich bald die Prüfungen zur Hotelfachfrau. Petra Bensemann, Chefin vom „Das Ahlbeck Hotel & Spa“, sieht sie auf einem guten Weg und bestätigt ihr, die Ausbildung mit viel Lerneifer absolviert zu haben. Besonders gut hat es Melanie im Servicebereich des Restaurants gefallen. Die angehende Hotelfachfrau lebt in Zirchow. Zu ihren Eltern und Bruder Willy (14) hat sie ein gutes Verhältnis.

Sie mag Musik querbeet und liest sehr gern. Am liebsten greift sie zu Büchern, wo es um Fantasy geht. „Einen Krimi lese ich aber auch mal gerne“, so Melanie Schröder. Mit Kollegin Asmara hat sie in der Corona-Zeit viel Krafttraining absolviert. Mit Läufen und Wanderungen hält sie sich fit. Da sind schon ordentlich Kilometer zusammengekommen. Sie ist begeisterte Autofahrerin und fährt mit ihren Pkw Hyundai täglich zur Arbeit. Sie vermisst gegenwärtig die lustigen Treffen mit Freunden.

Von Gert Nitzsche